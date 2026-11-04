Aunque el Betis se rasca más el bolsillo, al youtuber Iñaki Angulo le salen ya caros sus insultos homófobos a Bellerín

Antiviolencia, que acusa al club verdiblanco de otras tres infracciones por valor de 125.000 euros, propone que el youtuber que profirió comentarios de índole sexista contra el lateral catalán pague 60.001 euros y no pueda acceder durante dos años a ningún recinto deportivo

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha propuesto una multa al youtuber Iñaki Angulo de 60.001 euros y la prohibición de acceder a recintos deportivos durante dos años por los insultos sexistas que profirió en un directo sobre el futbolista del Real Betis Héctor Bellerín tras el encuentro de LaLiga EA Sports entre los heliopolitanos y el Real Madrid en La Cartuja del pasado 4 de septiembre de 2026. Aunque no los identifica con nombres y apellidos, el organismo gubernamental indica que el acusado "expresó reiteradamente comentarios vejatorios y graves insultos homófobos dirigidos inequívocamente a uno de los jugadores locales".

Las 'burradas' que dijo el creador de contenido pro madridista

De esta forma, el citado creador de contenido pro merengue descalificaba e infravaloraba al lateral catalán, que había frenado a Vinícius Júnior ese día sobre el terreno de juego, al referirse a en estos términos: "Hay un tío hoy que se pinta las uñas, que sólo lee libros de mujeres, que probablemente sea maricón encubierto, que es rojo, que vota socialismo. No voy a decir su nombre. Y 'elle', vamos a llamarle 'elle' para que esté contento, 'elle' ha parado a Vinicius solo. Ése que se pinta las uñas, que quiere moros en todos los sitios menos en su casa, que sólo lee libros de mujeres, etc. Y que, insisto, se pinta las uñas, tres años antes va Vinícius y, sin bajarse del autobús, le provoca una amarilla que no habrían sacado, le fuerza un penalti y se lo come".

Auditado por una doble vía: administrativa y penal

La entidad heliopolitana había instado a Antiviolencia, de la que depende el Consejo Superior de Deportes, que analizara los hechos por si eran constitutivos de delito o infracción, abriendo en tal caso un expediente sancionador, aunque lo que se ha conocido este miércoles es solamente una solicitud, no todavía una sentencia en firme. Hay que reseñar que el señalado se retractó y disculpó posteriormente, borrando esa parte del vídeo de marras.

Según el Real Betis, el artículo 23.1 c) de la Ley 19/2007, de 11 de julio, tipifica como infracción muy grave la difusión, por medios tecnológicos vinculados a la información o actividades deportivas, de contenidos que inciten a comportamientos racistas, xenófobos o intolerantes por razones de orientación sexual, o que supongan un acto de manifiesto desprecio a los participantes en el espectáculo deportivo.

El artículo 24 de la citada norma establece para estas infracciones, precisamente, multas de entre 60.000,01 y 650.000 euros, por lo que la propuesta sobre la mesa en estos momentos constituiría un castigo para Iñaki Angulo en el tramo más leve posible dentro de esa horquilla. Además de este procedimiento administrativo, Héctor Bellerín presentó una querella contra el mismo youtuber a título particular por un presunto delito de odio en concurso ideal con otro de injurias graves hechas con publicidad.

Al Betis tampoco le sale barato respaldar teóricamente a los ultras

En otro orden de cosas, Antiviolencia ha difundido en su último comunicado la existencia de tres propuestas de sanción, dos de 40.000 euros y una de 45.000 euros, al Real Betis por "facilitar diversos elementos de animación a aficionados radicales locales con numerosos antecedentes de incumplimientos de la Ley 19/2007", recordando el organismo que "el club había recibido una comunicación de la Comisión en la que se le informaba" de los mismos por parte de dos grupos ultras y "la prohibición de proporcionarles promoción o apoyo a sus actividades".

Y concluye: "La Permanente ha podido constatar que un numeroso grupo de estos aficionados radicales, en la presente temporada, figuran en el Libro Registro de Actividades de Seguidores, pero sin reflejar adscripción a ningún grupo o peña. Tales hechos repetidos han sido constatados en los encuentros: Real Betis-Real Sociedad (21/08/2026); Real Betis-Real Madrid (04/09/2026); y Real Betis-CA Osasuna (11/10/2026)".