La Fiscalía abre una investigación contra un youtuber por ataques homófobos a Héctor Bellerín, lateral del Betis: "Hay un tío que se pinta las uñas"

La Fiscalía ha anunciado la apertura de diligencias contra Iñaki Angulo por posible delito de odio por sus manifestaciones contra el lateral tras el Betis-Real Madrid

La Fiscalía Provincial de Madrid ha anunciado la apertura de diligencias contra Iñaki Angulo, youtuber y creador de contenidos, por sus comentarios homófobos sobre el carrilero del Betis, Héctor Bellerín,

Dichas manifestaciones de Angulo, en cuyo canal cuenta con más de 600.000 suscriptores, se produjeron después del partido que enfrentó al Betis y al Real Madrid, en el que el carrilero frenó por completo a Vinicius, hecho que desataron las palabras que han sido denunciadas.

“Hay un tío que se pinta las uñas y que solo lee libros de mujeres, que probablemente sea maricón encubierto, que es rojo, que vota socialismo, no voy a decir su nombre. Y 'elle', vamos a llamarle 'elle' para que esté contento, 'elle' ha parado a Vinicius solo”, señaló el investigado, que continuó con un desafortunado análisis que provocó un sinfín de reacciones en redes.#[relacionada;multiple;[proveedor:0;id:547528,547345]]

"Ese que se pinta las uñas, que quiere moros en todos los sitios menos en su casa, que solo lee libros de mujeres... y que, insisto, se pinta las uñas. Ese tío, tres años antes, va Vinicius y, sin bajarse del autobús, le provoca una amarilla que no hubieran sacado, la fuerza un penalti y se lo come”, dijo Angulo, que culminó su disertación señalando también al brasileño de manera deleznable: “Veía ir a ‘elle’ contra Vinicius y no sabía quién era el maricón”.

La Fiscalía investiga un posible delito de odio contra los derechos fundamentales y las libertades públicas

De este modo, el Ministerio Público madrileño ha tomado la decisión abrir diligencias por estas manifestaciones después de registrar numerosas denuncias, y ahora dispone seis meses para determinar si archiva el caso o si lleva a Angulo ante los juzgados para que se lleve la imputación por un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas.

La investigación analiza un posible delito de odio tras la denuncia presentada hace un mes por la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, a la después se adhirieron un centenar de personas que también presentaron una acusación por la gravedad de los comentarios.

El youtuber pidió perdón tras el terremoto que provocó su vídeo y Bellerín no ha respondido

El terremoto que provocó el directo tras el Betis-Real Madrid propició que poco después Iñaki Angulo pidiera perdón públicamente con otro vídeo en su canal, lo que no frenó las críticas ni la intención de denunciarle de muchas personas indignadas por las apreciaciones del youtuber.

Cabe decir que Héctor Bellerín, pese a haber concedido entrevistas después de la emisión de dicho vídeo, no se ha pronunciado al respecto y se ha mantenido al margen de la polémica generada por los ataques a su persona.