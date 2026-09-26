Los planes comunes con Bellerín y Bartra, los dos únicos que terminan en la 26/27

La comisión deportiva que encabeza Manu Fajardo valorará en las próximas semanas la continuidad del lateral derecho y, seguramente tras el mercado invernal, la del central, ambos capitanes de un plantel en el que cuentan con roles importantes y acumulan 112 y 227 partidos oficiales, respectivamente

Los dos únicos futbolistas en propiedad de la plantilla del Real Betis que terminan contrato el 30 de junio de 2027 son Héctor Bellerín y Marc Bartra. En la selecta nómina de capitanes ambos y con roles importantes en la rotación para Manuel Pellegrini, la única duda que podría existir radicaría en la edad, pues el de Badalona tendrá 32 años la próxima primavera y el de Sant Jaume dels Domenys cumplirá 36 en enero. Con todo, según ha podido saber ESTADIO Deportivo, los planes en La Cartuja pasan por ofrecer en breve la continuidad a ambos zagueros, si bien no es un asunto que se esté tratando ahora mismo todavía.

De un lado, el lateral derecho ha ido de menos a más en esta segunda etapa como verdiblanco, ganando mucho peso en una 25/26 al fin libre de lesiones y comenzando muy bien esta campaña, que es la final de su vinculación, pese a que, cuando firmó en julio de 2023, se informó erróneamente que lo hacía hasta 2028. Por su parte, lastrado por las lesiones tras su retorno desde el Trabzonspor ese mismo verano, el central ha ido prolongando casi año a año, plantándose en una cierta situación de indefinición que, según aclaran desde su entorno más directo, no le está descentrando ni mucho menos.

En principio, la idea de Manu Fajardo es sentarse antes de Navidades con la agencia de Héctor Bellerín, con el que hay bastante consenso para que siga un par de curso más, aunque resta por alcanzarse un acuerdo en las cantidades y también en la fórmula del acuerdo. No creen ambas partes que vaya a haber mayores problemas en todo caso, pues el jugador quiere quedarse igualmente. Con Marc Bartra seguramente se aborde la cuestión tras el mercado invernal, porque, aclaran fuentes solventes, "es pronto aún", aunque cuentan con el aval de que también hay sintonía: "La intención del Real Betis es renovarle y la suya, quedarse".

El cedido Diego Conde, con la hoja en blanco

Lesionado en pretemporada a las primeras de cambio, todavía no ha debutado Diego Conde en partido oficial con el Real Betis. Pese a ello, la confianza en el madrileño se mantiene, incluso con la pujanza de Manu González, que fue titular este sábado con el filial por delante de Álvaro de Pablo y se marchará ahora con la selección española sub 20, desplazando de la lista al arquero propiedad del Villarreal CF en la última salida del primer equipo. No hay previsto rescindir su cesión, que cuenta con una opción de compra de 3,5 millones más bonus que, lógicamente, no se resolverá hasta comprobar si es una alternativa fiable o no a Álvaro Valles en los próximos meses.

Manuel Pellegrini, un caso aparte y con muchos condicionantes

Otro que se encuentra en su último año de contrato es un Manuel Pellegrini que, a diferencia de la campaña pasada, no está presionando en sus comparecencias públicas para que el Real Betis se siente a hablar con él y resuelva pronto la incertidumbre. Con las elecciones a la Federación Chilena en noviembre como clave en la ecuación, la continuidad del míster chileno se tratará ya siempre de año en año, sin que esté previsto próximamente un cónclave, aunque Ángel Haro y José Miguel López Catalán, que llevarán directamente esa negociación, saben que en pocos minutos arreglarían (como antes de la segunda vuelta de la 25/26) un tema que, si sigue así el equipo, urgirá.