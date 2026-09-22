Los pasos para la renovación de contrato de Manuel Pellegrini con el Betis

El equipo verdiblanco ha igualado el mejor arranque liguero en puntos de su historia a las órdenes del 'Ingeniero', que se acerca a la fecha en que firmó su prolongación con menor margen de maniobra y pide a gritos otro gesto desde la planta noble, con las elecciones la la ANFP a la vuelta de la esquina como condicionante

Vendrán las 'vacas flacas', qué duda cabe, pero el arranque de temporada del Real Betis es casi de Sobresaliente. En puntos, los verdiblancos han igualado el mejor en sus 119 años de vida (el de la 01/02, con Juande Ramos en el banquillo). Y, de hecho, se quedaron a pocos minutos en Riazor de haber dinamitado las estadísticas y calcado las seis victorias y una derrota de la 34/35, cuando acabaron campeones de LaLiga. Todo tras un cierre de mercado controvertido que generó muchas críticas en la afición al no haber podido fichar al pivote demandado por Manuel Pellegrini ni colocar a descartes como Iker Losada.

Sin embargo, con el lunar de la goleada encajada en el Ciudad de Valencia ante el Levante UD (5-2), pocos peros se le pueden poner al rendimiento colectivo de los heliopolitanos, en general, y a la gestión de vestuario del chileno, en particular. Con un Álvaro Valles sublime como sostén, el 'Ingeniero' ha recuperado para la causa a Nelson Deossa, empieza a ver los 'brotes verdes' con Rodrigo Riquelme y, a la espera de los mejores Antony Matheus dos Santos, Ez Abde, Isco Alarcón o Pablo Fornals, se escuda en un portentoso Natan de Souza, en un rocoso Marc Roca y en el bienvenido 'pique' entre Troy Parrott y 'Cucho' Hernández.

Argumentos de sobra para considerar una nueva renovación del de Santiago, inmerso, como hace un año, en su último año de contrato. Ya entonces, en concreto el 28 de noviembre de 2025, se anunció su prolongación hasta el 30 de junio de 2027 con poco más de siete meses de margen, los menores antelación y colchón desde que el 9 de julio de 2020 se anunciara su fichaje por tres años. Antes de uno y medio (21 de diciembre de 2021), añadió tres y medio más de horizonte, firmando hasta 2025, aunque, a principios del verano de 2023 (a casi dos años del final), se comprometió hasta 2026.

Los pasos en pos de su continuidad, de existir, estarían siendo sin voz ni taquígrafos. El propio Manuel Pellegrini, que siempre dejaba una 'perla' en sus comparecencias durante el primer trimestre de la 25/26, no parece tener prisas (o ganas, que sería lo peor) de activar ese debate: "No es un tema prioritario en estos momentos. El futuro se irá dando solo y de acuerdo a muchísimas circunstancias. Ya dije muchas veces que estoy feliz aquí, pero no estoy pensando en el futuro". Sin un recambio claro ni de ese nivel, la urgencia debería estar en la planta noble del Estadio de La Cartuja.

Seguramente, nada se mueva hasta que pasen las elecciones a la ANFP y el 'Ingeniero' compruebe si en la Federación chilena mandan los que él quiere o no. Eso condicionará sin duda su decisión. Tampoco tiene que ser la 'Roja' su única alternativa, claro, pero mantener su línea de éxitos en Heliópolis, ni que decir tiene si toca plata o repite pasaporte a la Champions League, sería un arma de doble filo: podría dejar el banquillo del Real Betis en lo más alto, agrandando su leyenda, o que el gusanillo por seguir creciendo y ambicionando en verdiblanco le vuelva más receptivo.