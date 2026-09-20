Al parón de parones con algo de lo que presumir y algo que corregir con urgencia

Los verdiblancos igualan (16 puntos de 21 posibles) el mejor arranque numéricamente hablando de su historia, pero podrían haberlo mejorado aún más (hasta establecer un nuevo récord) de no caer por sexta vez en la misma trampa que le está costando goles en lo que va de curso

El Real Betis se marcha al larguísimo parón de selecciones de tres semanas con una impresionante marca de 16 puntos de 21 posibles, que le permiten seguir empatado con el segundo de la clasificación de Primera división (ahora el Atlético de Madrid, tras su polémico triunfo en el derbi madrileño), sacar una unidad al Real Madrid y afianzarse en la zona de Champions League, manteniendo los seis de ventaja sobre el séptimo y doblando al que ocupa en teoría una plaza que no tendría premio europeo. Con esta marca, además, los hombres de Manuel Pellegrini igualan el mejor arranque numéricamente hablando de su historia.

Fue en la 01/02, como recuerda el perfil especializado @LaLigaenDirecto. Entonces, con Juande Ramos en el banquillo, los heliopolitanos perdieron 3-2 en La Rosaleda ante el Málaga CF, pero ganaron luego a RCD Espanyol, Real Madrid, Real Valladolid, UD Las Palmas y Deportivo Alavés, empatando a cero en San Mamés contra el Athletic Club, lo que se tradujo en una meritoria segunda posición de la tabla de la máxima categoría del fútbol patrio. Aunque llegó un pero (eliminación por 4-1 en segunda ronda de la Copa del Rey en la prórroga ante el modesto Atlético Ceuta) y un pequeño bajón en LaLiga, acabaron sextos, con 59 puntos, clasificándose para la Copa de UEFA.

Cuando todavía no se premiaban con tres unidades los triunfos, fueron mejores en cuanto a resultados los inicios ligueros de la 34/35 (seis victorias y una derrota), que culminó con el título de campeón en ese torneo por vez primera y única en la centenaria trayectoria bética, así como los cinco triunfos y dos empates en las siete primeras jornadas de la 63/64. Ese ejercicio culminó con los verdiblancos en tercer lugar, con 37 puntos y 23 positivos, sólo por detrás de Real Madrid y FC Barcelona. Como recompensa, porque por desgracia no iban a la Copa de Europa más que los dos primeros, una aventura en la Copa de Ferias que duró poco por culpa del Stade Français.

El lastre de los goles de cabeza: seis de los ocho encajados llegaron así

El Real Betis ha encarado la séptima jornada siendo el mejor en la estrategia a favor de Primera división, también es el que más encaja en esta tesitura. Y los remates de cabeza en centros laterales le están haciendo un daño tremendo, porque no ha aprendido a defenderlos todavía. Deberes para trabajar durante el parón de selecciones. Porque seis de los ocho tantos recibidos fueron así. A saber: tres de los cinco del Levante UD (los de Adrián Dela, Roger Brugué y Jon Ander Olasagasti), los dos del Lille (de Ayase Ueda y Alexsandro de Souza) y el del deportivista Diego Villares. Únicamente otro del propio Brugui y de Enzo Bardelli fueron con el pie y en jugada.