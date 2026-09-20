La polémica en el derbi entre Atlético y Real Madrid: tres expulsiones rojiblancas perdonadas y "ridículo estrepitoso del VAR"

El colegiado Ortiz Arias dejó en amarilla una dura entrada de Cuti Romero sobre Bellingham y ni siquiera amonestó a Kang-in Lee por otra sobre Valverde, mientras que Álex Baena se libró de sendas amarillas en dos acciones con Arda Güler, todo ello en la primera mitad

Como cabía esperar, no ha faltado la polémica en el primer derbi de la temporada entre Atlético de Madrid y Real Madrid. La tensión existente en torno a los duelos de la máxima rivalidad de la capital siempre provoca que salten chispas sobre el césped y en esta ocasión, además, el choque ya venía de por sí caliente en el apartado arbitral por las criticas vertidas desde la televisión oficial del club blanco por la designación de Miguel Ángel Ortiz Arias.

Las críticas previas del Real Madrid a Ortiz Arias: "Es para no saltar al campo"

“Le premian con el derbi después de compadrear con los jugadores del Barça. Si no hiciera esto, sería su muerte civil. Para poder ascender ya saben a quién tienen que beneficiar y a quién tienen que perjudicar. Esto es para no saltar al campo hoy, pero parece que a todos los demás les da igual. Les perjudican ante el Barça, pero luego saben que se lo van a devolver ante el Madrid. Si algún árbitro se equivoca a favor del Madrid, se lo cargan. Y si te quejas de esto encima te llaman llorón. Veremos que tipo de arbitraje vemos hoy”, soltaron desde RMTV en la previa del chque.

Estas incendiarias palabras, algo habitual por otra parte en dicho medio, tenían como origen las imágenes en las que se veía el colegiado madrileño charlar con algunos jugadores azulgranas durante el partido ante el Athletic en el Camp Nou. Así, le reconoció a Lamine Yamal que había pisado a un rival pero no le mostró tarjeta, y bromeó por ejemplo con Raphinha: “Me gusta tu bigote”.

Dos entradas de Baena sobre Güler sin castigo pese a ser ambas de amarilla

Con ese caldo de cultivo, la polémica no tardó en aparecer en el Metropolitano. A los 5 minutos, Álex Baena entró por detrás a Arda Güler y lo derribó. Una clara falta, señalada por el árbitro, que pudo bien llevar también un castigo extra para el internacional español: “Es amarilla, porque le pega con la rodilla por detrás. Clarísima”, explicó el respecto Eduardo Iturralde González en As.

Con el madridista pidiendo cartulina para su rival, quien finalmente se la llevó fue Diego Simeone por reprender al turco desde el banquillo. Pero en el 18', de nuevo Baena realizó otra dura entrada sobre Güler que en opinión del experto arbitral Pavel Fernández debería haberle costado una segunda amarilla y la consiguiente expulsión. En esa ocasión fue Mourinho y varios miembros de su banquillo los que saltaron, pero el portugués no se llevó la amonestación que también merecía por ello.

La amarilla a Cuti Romero se quedó corta

Con todo, la acción de la que más se quejó el Real Madrid llegó a los 36 minutos, en un balón dividido entre Bellingham y Cuti Romero que inicialmente Ortiz Aras castigó con amarilla para el inglés, si bien Trujillo Suárez avisó a su compañero desde el VAR para que revisara la acción en el monitor. Tras ello, el colegiado le quitó la tarjeta al madridista y se la mostró en su lugar al central argentino, que había dejado la planta para pisar con sus tacos la rodilla del rival. Una jugada en la que pudo lesionar al centrocampista británico y que según especialistas como el ex colegiado Uxío Caamaño (@MrAsubio) mereció la tarjeta roja directa.

El VAR se hizo el loco y Kang-in Lee se libró de la roja directa

Pero no quedó ahí la cosa en una movida primera parte, pues al filo del descanso, Kang-in Lee le clavó los tacos en el tobillo de Valverde, doblándoselo, y sin opción de jugar el balón, por lo que según la cuenta @ArchivoVar, que no vio en cambio roja en la acción de Cuti Romero, el surcoreano tuvo que ser expulsado y no se llevó ni la amarilla, apreciación en la que coincide también Uxío Caamaño, mientras que Iturralde González pedía que, al menos, se hubiese revisado en el VAR, cosa que no sucedió. Por ello, @ArchivoVar tildó la acción de "ridículo estrepitoso del VAR en el Metropolitano".

Acierto en el penalti y la expulsión de Huijsen

Todo ello propició que ambos banquillos se enfrentarán en el descanso, siendo expulsados el entrenador de porteros del Atlético de Madrid, Verzellone, y el segundo de Mourinho. Y nada más iniciarse la segunda mitad, Ortiz Arias no tuvo dudas en decretar un claro penalti por agarrón de Huijsen sobre Giuliano, con la consiguiente amarilla. Pero esta vez sí lo avisaron desde el VAR y el madrileño cambió su decisión para expulsar al central blanco. En esa ocasión, sin embargo, los expertos arbitrales coinciden en que, efectivamente, es penalti y expulsión porque no hay disputa de balón ni más compañeros alrededor.