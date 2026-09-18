Simeone y Mourinho vuelven a cruzarse 12 años después: un derbi con cuentas pendientes

Diego Simeone y José Mourinho vuelven a encontrarse más de doce años después de su último duelo oficial. El argentino y el portugués se medirán en el Metropolitano en un derbi que recupera una rivalidad marcada por la final de Copa de 2013 y la semifinal de Champions de 2014

¡El tiempo ha pasado entrenadores, pero toca verse de nuevo las caras en un derbi! Diego Simeone y José Mourinho volverán a verse las caras este domingo, doce años después de su último enfrentamiento oficial. El escenario será el Metropolitano y será uno de los partidos más esperados de la temporada: el derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid.

La última vez que ambos entrenadores se encontraron fue el 30 de abril de 2014, en Stamford Bridge. Simeone dirigía a un Atlético que buscaba alcanzar por primera vez bajo su mando una final de la Champions y necesitaba superar al Chelsea de Mourinho después del 0-0 de la ida en el Vicente Calderón. Lo consiguió a lo grande. Fernando Torres adelantó al conjunto inglés, pero Adrián López, Diego Costa y Arda Turan dieron la vuelta al marcador para firmar un 1-3 que llevó al Atlético a la final de Lisboa. Pero aquella noche puso fin a una rivalidad; hasta ahora...

La Copa que cambió la historia

Antes de aquella semifinal europea hubo otro capítulo especialmente recordado. Fue la final de la Copa del Rey de 2013, disputada en el Santiago Bernabéu.

El Atlético se impuso en la prórroga gracias al histórico cabezazo de Miranda y puso fin a una larguísima sequía sin ganar el derbi. Para Mourinho, además, aquella derrota significó el cierre de su primera etapa como entrenador del Real Madrid. El portugués había dominado los primeros enfrentamientos contra Simeone. De hecho, ganó los tres primeros derbis que disputaron: 1-4 en el Calderón en abril de 2012, 2-0 en el Bernabéu en diciembre de ese mismo año y 1-2 en el Manzanares en abril de 2013.

Desde aquella final de Copa, Mourinho no volvió a derrotar a Simeone en sus tres últimos enfrentamientos. Primero llegó la victoria rojiblanca en la semifinal de Champions de 2014 y, meses después, ambos técnicos dejaron de coincidir en competición. Desde entonces, sus caminos tomaron direcciones completamente diferentes. Simeone permaneció al frente del Atlético y continúa siendo el técnico rojiblanco más de una década después. Mourinho, por su parte, pasó por Chelsea, Manchester United, Tottenham, Roma, Fenerbahçe y Benfica antes de regresar al fútbol español.

Un derbi con mucho más que tres puntos

El reencuentro llega con un Simeone que afrontará su derbi número 51 como entrenador del Atlético. Su balance global ante el Real Madrid es de 13 victorias, 22 derrotas y 15 empates. El último triunfo del técnico argentino ante el eterno rival se produjo precisamente en el Metropolitano, donde el Atlético goleó 5-2 al Real Madrid la pasada temporada.