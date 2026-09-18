Broncano señala el nuevo problema de La Revuelta: "Un Real Madrid - Elche, es increíble"

El presentador del programa de TVE, La Revuelta, lamentó el bajón en cuanto a audiencia se refiere, por lo que señaló la coincidencia con el horario de diferentes encuentros de fútbol, como el Real Madrid - Elche del pasado martes: "Viene un partido de liga como detrás de un seto"

La Revuelta sigue siendo uno de los programas líderes de la televisión. Sin embargo, el show, presentado por David Broncano, se encuentra en muchos de los días con un problema que interfiere directamente en los datos de audiencia: el fútbol. Su horario suele coincidir con partidos de LaLiga EA EA Sports y de la UEFA Champions League, siendo el Real Madrid y Barcelona dos de los habituales protagonistas en estos encuentros.

De esta manera, los datos se reflejan con la bajada de 10% de cuota en tres de los siete programas de esta nueva temporada, que han sido cuando han coincidido con un partido de una de las competiciones citadas anteriormente. Por ello, David Broncano señaló, el pasado miércoles, el problema del fútbol para la audiencia de La Revuelta en el show: "Y de pronto un Madrid - Elche. A tomar por culo. Es increíble".

David Broncano: "Yo tan tranquilo diciendo que el programa estuvo muy guapo"

David Broncano empezó hablando en el programa del miércoles, de La Revuelta, sobre sus previsiones con la audiencia de dicho show. Cabe recordar que ese día tuvo lugar, a la misma hora, el encuentro entre el Barcelona y Racing de Santander de LaLiga EA Sports. Sin embargo, el presentador no pudo agradecer los datos del día anterior, el martes, que jugó el Elche contra el Real Madrid: "No, ayer de audiencias no, que había fútbol".

Por ello, el presentador de La Revuelta lamentó la coincidencia con el encuentro del pasado martes en el Martínez Valero, que comenzó a las 21:30 horas: "Es que el fútbol... viene un partido de liga un martes como detrás de un seto....". "Bueno, agradece que, aunque hubo fútbol, nos vio alguien", apuntó Ricardo Castella. David Broncano, de esta manera, respondió que "sí, nos vio gente, pero joder".

Además, David Broncano añadió sus sensaciones y sorpresa cuando se dio cuenta de que a la misma hora que se emitía el programa de La Revuelta se jugaba un encuentro de LaLiga EA Sports con el conjunto de José Mourinho como principal protagonista: "Yo tan tranquilo diciendo que el programa estuvo muy guapo, que íbamos a hacer un dato muy alto, y de pronto un Madrid - Elche. A tomar por culo. Es increíble".

Un respiro para La Revuelta de David Broncano

Tras una semana dónde han tenido lugar diferentes partidos entre semana de LaLiga EA Sports, además de UEFA Europa League, la Revuelta puede respirar tranquilo ante las fechas que se presentan próximamente. Cabe recordar que ahora tendrá un parón de selecciones, dónde se parará el fútbol de clubes. Además, la selección española de Luis de la Fuente, de cuatro encuentros disputará, solo dos caen en martes.

Ene este sentido, ambos partidos de 'La Roja', el del martes 29 de septiembre y martes seis de octubre, ante Croacia los dos, serán emitidos por La 1. Por ello, La Revuelta podría quedarse sin programa en los dos días mencionados, o bien cambiar su hora de comienzo, algo que ya han tenido que ajustar en otros momentos cuando han tenido lugar partidos dónde se prevé alta audiencia, como los de la selección española.

Por ello, el programa presentado por David Broncano estará más 'liberado' por la ausencia de fútbol en las dos próximas semanas. Sin embargo, la segunda quincena del mes de octubre será un problema en cuanto a audiencias se refiere para La Revuelta, ya que volverá la UEFA Champions League, con equipos como el Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Villarreal y Real Betis con dos partidos programados.