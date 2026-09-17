Pau Cubarsí, 19 años, sobre los estudios: "Me lleva tres tardes a la semana y es más relajado que la Universidad"

El campeón del mundo, favorito al Golden Boy, se está preparando fuera del fútbol pese a ser uno de los jugadores clave del FC Barcelona

Pau Cubarsí fue uno de los culpables de que la selección española conquistase el pasado Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El central del FC Barcelona estuvo imperial durante la Copa del Mundo formando pareja con Aymeric Laporte, pero su desempeño sorprende aún más dada su corta edad, con tan solo 19 años. Ahora, cuando es el principal favorito a ganar el Golden Boy, el premio al mejor jugador joven del mundo, Cubarsí sigue pensando en su preparación más allá del fútbol.

El defensa azulgrana es una rara avis dentro del mundo del fútbol e incluso de la juventud actual. Pieza trascendental de la Selección y de su club, Cubarsí se mantiene alejado de las estridencias propias de los jóvenes, sobre todo los millonarios, siguiendo con sus costumbres de siempre y con la cabeza bien centrada, algo de lo que tienen mucha culpa sus padres.

Además de aprender con Luis de la Fuente y Hansi Flick, Cubarsí no deja de formarse y estudiar. "El fútbol no deja mucho tiempo. Pero sí, me quiero preparar y estoy en un curso sobre Administración y Dirección de Empresas... Me lleva tres tardes a la semana y es más relajado que la universidad, que requiere más tiempo. Así me da tiempo a recuperarme, pero también a estudiar", decía desde una de las últimas concentraciones con la Selección.

Administración y Dirección de Empresas (ADE) es una de las carreras universitarias favoritas de los futbolistas, ya que cada vez son más los que cursan unos estudios universitarios. En la Selección, Cubarsí tenía el ejemplo de Rodri, quien es un ejemplo en este sentido, ya que ha explicado varias veces que en sus primeros años en el Villarreal estuvo compaginando los estudios universitarios de ADE con su carrera como futbolista. Algo que hizo incluso cuando llegó al Manchester City de Guardiola. La experiencia universitaria del pivote madrileño fue casi completa, puesto que terminó viviendo en la residencia de estudiantes de la Universitat Jaume I de Castellón.

Parecido es el caso de Mikel Oyarzabal, el pichichi de 'La Roja' el pasado Mundial, que se graduó en 2019 en Empresariales en la Universidad de Deusto, en San Sebastián. En sus tiempos, el jugador de la Real Sociedad explicaba que "nos entrenamos por las mañanas y por la tarde meto horas con los libros", lo mismo que hace ahora Cubarsí.

Lo cierto es que no es lo habitual. Son tres jugadores que se salen de lo clásico en el mundo del fútbol, no sólo en su juego, también fuera del terreno de juego. En el caso de Pau Cubarsí, su idea es saber cómo "invertir y administrar el dinero" en un futuro, además de que le sirve para "ejercitar la cabeza". Por todo ello, su intención es acabar este curso y después empezar una carrera universitaria relacionada con el ámbito empresarial.