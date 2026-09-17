Adeyemi ya sabe lo que tiene el Barça

Karim Adeyemi ha comenzado con fuerza su aventura en el Barcelona. El alemán suma tres goles y dos asistencias en sus primeros siete partidos y ya se siente integrado en Cataluña, donde encuentra similitudes con Baviera: "El Barça no es solo un club, es como una familia"

Karim Adeyemi no podía haber aterrizado mejor en el Barcelona. El extremo alemán ha necesitado muy poco tiempo para convertirse en una de las grandes sensaciones del conjunto de Hansi Flick. Tres goles y dos asistencias en sus primeros siete partidos, con apenas 292 minutos sobre el césped, reflejan un impacto que va mucho más allá de los números.

Su explosividad por la banda izquierda, su capacidad para romper líneas y su conexión con los futbolistas del frente de ataque han llamado rápidamente la atención dentro del club. Flick está satisfecho con sus primeras actuaciones y la dirección deportiva también mira con ilusión todo lo que puede aportar el alemán durante la temporada. Pero mientras sobre el terreno de juego la adaptación está siendo inmediata, fuera de él Adeyemi todavía está descubriendo un nuevo mundo.

Adeyemi encuentra similitudes entre Cataluña y Baviera

A sus 24 años, el futbolista nunca había jugado en LaLiga y tampoco había tenido una relación especialmente estrecha con España. Ahora, poco a poco, comienza a sentirse parte de su nuevo entorno. En una entrevista con Diari Ara, Adeyemi explicó que está empezando a estudiar castellano y que también quiere aprender catalán. "Estoy empezando con el castellano, pero seguro que aprenderé catalán también. Porque aquí es, como en mi región natal, que es Baviera. Ahí también dicen: 'No soy alemán, soy bávaro'. Y la gente catalana es muy similar, así que conozco el ambiente y lo respeto mucho", explicó. El alemán reconoce que necesita tiempo para familiarizarse con el idioma y las costumbres, pero asegura que se ha sentido cómodo prácticamente desde su llegada. "Cuando llegué aquí, era un entorno diferente para mí, y me sentí como en casa muy de prisa", afirmó.

La conexión con su nuevo entorno no se limita al idioma. Adeyemi también ha destacado la relación que percibe entre el Barcelona y su afición. "El Barça no es solo un club, es como una familia, y lo veo todos los días cuando voy hacia el club o por la calle y la gente se te acerca... Lo sientes dentro de ti", explicó. El futbolista alemán se queda especialmente con la reacción de los aficionados de mayor edad. "Lo veo con la gente mayor, y eso es lo que más aprecio, porque cuando ves a gente mayor sonriéndote porque te han visto en la tele o en el estadio, es una sensación diferente", señaló.

De Múnich al Barça tras una infancia marcada por el esfuerzo

Adeyemi nació en Múnich después de que sus padres llegaran a Alemania en busca de un futuro mejor. Su padre es de origen nigeriano y su madre, rumana. Ambos tuvieron que trabajar duro para sacar adelante a su familia.

El propio futbolista no olvida aquellos sacrificios y mantiene una estrecha relación con Nigeria, donde su familia desarrolla diferentes proyectos sociales. "Recientemente, hemos construido un hospital para una región de Nigeria. Aún no está del todo terminado, pero también tenemos un club de fútbol para adolescentes. Intentamos organizar torneos para niños", explicó. "También intentamos conseguir sitios para dormir para personas sin hogar. Y hemos construido muchos puntos de agua para diferentes pueblos, y aseos, que tengan buenos aseos. Y mi padre hace mucho. Va casi cada mes. Es algo muy importante para nosotros, y me gusta hacerlo. Me gusta ir también y ver cómo va. Intento ir cada año. El año pasado no fui, pero este año iré. Pero, sí, cada uno o dos años voy, sí", se sincera Adeyemi.