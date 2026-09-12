Busquets ve a Cesc como futuro relevo de Flick en el Barcelona: "Va camino de ello"

El ex azulgrana, ahora asistente de Belletti en su filial, considera que el alemán es "un gran entrenador", pero elogia el trabajo de su ex compañero en el Como y lo avala como futurible para el conjunto catalán

Tras colgar las botas, después de jugar sus dos últimos años y medio junto a Leo Messi en el Inter Miami, Sergio Busquets ha regresado al FC Barcelona para iniciar su carrera en los banquillos. A sus 38 años, ejerce como ayudante de Juliano Belletti en el filial azulgrana, que buscará este curso volver a Primera RFEF tras el descenso del pasado curso. Pero aparte del fútbol, el ex centrocampista es también un amante del pádel y ha participado estos días en el EA7 World Legends Padel Tour en Roma.

En la capital italiana, el campeón del mundo se ha mostrado ilusionado con el espectacular arranque de temporada protagonizado por el equipo dirigido por Hansi Flick, que suma un pleno de cinco victorias y hasta cuatro 'manitas' sobre sus rivales, incluida la endosada al Feyenoord en su estreno en la Champions. No hay dudas de que la máxima competición continental es la gran obsesión culé y Busquets cree que es posible volver a levantarla (por sexta vez) doce año después.

Busquets confía en la sexta Champions del Barça

"¡Ojalá que sí! Todos estamos muy felices y emocionados. Todavía queda un largo camino por recorrer; la temporada apenas comienza. Pero el Barça tiene un gran entrenador y tantos grandes jugadores, ¿entonces por qué no? Ojalá que lo logremos", señaló.

Pero, el que fuese internacional español en 143 ocasiones también fue cuestionado por el equipo de Italia que más le está gustando y aprovechó la ocasión para elogiar al Como de su ex compañero Cesc Fàbregas. "El Como es de los equipos italianos que más me gusta. No sólo por Cesc, sino también por los jugadores. El año pasado fue histórico y ojalá les vaya muy bien", deseó.

Avisa sobre el Como: "Seguro que va a estar ahí"

Es más, tras debutar a lo grande en la Champions esta misma semana, con un triunfo por 4-1 ante el RB Leipzig, Busquets piensa que el conjunto transalpino puede ser una de las sorpresas del torneo que reúne a los mejores equipos de Europa. "Con el entrenador que tienen y la idea, si siguen la misma línea, seguro que van a dar mucha guerra. El formato nuevo de la Champions da posibilidades a esos equipos y seguro va a estar ahí", afirmó.

La trayectoria de Cesc Fàbregas: "Si todo el camino sigue igual..."

Lo cierto es que el crecimiento de club lombardo en los últimos años ha sido impresionante, siempre de la mano del ex jugador catalán, que llegó en 2022 para jugar una última campaña como profesional y enseguida se hizo accionista. Tras su retirada, el ex del Arsenal, Chelsea y Mónaco, además del Barça, comenzó a entrenar al equipo sub 19, pero muy pronto se hizo con las riendas de la primera plantilla. Oficialmente como ayudante del veterano preparador galés Osian Roberts, aunque era él quien mandaba.

Bajo sus órdenes, el Como consiguió ascender en la 23/24 a la Serie A. Y en su segunda temporada en ella logró un histórico billete para la Champions. Por ello, Busquets cree que, si nada se tuerce en su progresión como entrenador, podría dirigir en un futuro al FC Barcelona. "Los grandes entrenadores pueden entrenar a los grandes equipos. Yo creo que Cesc va camino de ello. No sé si luego se dará, si él querrá, pero si todo el camino sigue igual, puede ser que sí, claro", sentenció.