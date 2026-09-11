Julio Salinas lanza un mensaje contundente sobre Julián Álvarez: "Me alegró de que no haya venido al Barcelona"

El ex delantero azulgrana y colchonero no se mordió la lengua y espera que el club catalán no retome su interés en el argentino en el mercado de enero, pues considera que sería "un error"

El 'caso Julián Álvarez' ha sido uno de los grandes culebrones del mercado de fichajes que cerró el pasado 1 de septiembre. Pretendido por el FC Barcelona, el delantero argentino expresó su deseo de vestir de azulgrana y recibió por ello insultos y una monumental pitada en el Metropolitano. Pero la postura del Atlético de Madrid no se movió un ápice en todo el verano. Se negó en todo momento a su traspaso al club catalán y solo contempló, si llegaba una oferta satisfactoria, su regreso a la Premier League, donde equipos como el Arsenal no dieron el pasado necesario.

Cerrado ese capítulo, al menos de momento, el internacional albiceleste trata de recuperar la normalidad, tras estrenar titularidad ante el Liverpool en Champions con asistencia incluida, mientras en el Camp Nou también buscan pasar página. "No quiero hablar más sobre Julián. Hemos hecho las cosas bien. Le mandamos una oferta y no hubo respuesta. Laporta ya ha explicado que habló con ellos de forma respetuosa y clara. Hay más un tema de presión social que de realidad. El Barça no le dijo que expresara públicamente su deseo de salir del Atlético", aseguró tajante Deco, director deportivo culé.

Pero en el entreno azulgrana sí le siguen dado vueltas a ese fallido fichaje. Y no para lamentarse, sino todo lo contrario. Esa al menos es la opinión de Julio Salinas, que no se ha mordido la lengua al respecto. "Me alegro de que no venga ni ahora, y ojalá no venga en enero. Para mí es un error", señaló en Radio Marca el que fuese delantero tanto azulgrana como colchonero.

"Demasiado dinero" por Julián Álvarez: habría intentado incluir a Ferran Torres

"Es muy buen futbolista, nadie va a discutir su calidad, pero a mí esa cantidad de dinero me parece una exageración. La oferta que creo que hacía el Barça de 130 millones me parece demasiado dinero, demasiado dinero", afirmó sobre una propuesta que en realidad teína como tope 100 millones de euros a pagar en tres años.

"Debería aprender un poco en comprar mejor y vender mejor", añadió el bilbaíno para criticar a su vez el modo de actuar del Barça, atreviéndose incluso a aconsejar a Mateu Alemany, director deportivo del Atlético, sobre la postura que debería haber tomado: "Viendo la necesidad del Barça, yo hubiese intentado fichar a Ferran Torres y que me pagaran, imagínate, Ferran Torres y 80 millones. Me parecería un chollo".

Los halagos a Raphinha y Fabián, su favorito al Balón de Oro

Por otro lado, Julio Salinas se rindió en elogios hacia Raphinha, cuya ausencia en la lista de los 30 candidatos al Balón de Oro ha escocido mucho en el FC Barcelona. "Mientras esté Raphinha bien, el papel de Raphinha en el Barça me parece decisivo. Con lo que presiona en todos los partidos, aunque vaya 5-0, hace que al final Lamine Yamal tenga que hacer lo mismo", explicó.

Pero el ex internacional español no le daría al Balón de Oro ni al brasileño ni al campeón del mundo español, sino a Fabián Ruiz. "Lo ha ganado todo y ha sido imprescindible. Ha ganado todos los títulos con el PSG, ha ganado el Mundial, ha ganado la Champions y encima ha sido un jugador decisivo en el Mundial. El cambio táctico de Luis de la Fuente ha hecho que con Fabián, imagínate, cargarse a Pedri", sentenció.