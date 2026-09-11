El Barcelona explota por el Balón de Oro: "Es un escándalo mundial"

El director deportivo Deco mostró su clara disconformidad con la ausencia de Raphinha y Pedri en la lista de 30 nominados. Al mismo tiempo, en una entrevista en RAC1, apostó por Lamine Yamal. "Debe ser el favorito"

Desde que el pasado 8 de septiembre se hizo pública la lista de nominados al Balón de Oro, premio individual que concede la revista France Football al mejor futbolista del año, ha habido dos tendencias. La primera es la de apostar por alguno de los 30 jugadores que aparecen en dicha lista para ser el sucesor de Dembelé, el último en ganarlo y que también es candidato este año.

La otra tendencia ha sido la de valorar las ausencias en una lista en las que no hay jugadores como Oyarzabal, delantero de la Selección española campeona del Mundo, Pedri, centrocampista del Barcelona y de España o Raphinha, capitán del cuadro culé.

Precisamente sobre estas dos tendencias habló este pasado jueves Deco, el director deportivo del Barcelona, en una entrevista para RAC1 en la que además de valorar el mercado de fichajes del cuadro culé, dejó bien claro quién debía ser el ganador del Balón de Oro 2026 al tiempo que mostró su desencanto por las ausencias de Raphinha y de Pedri.

Deco deja clara la postura del Barcelona con Pedri y Raphinha

Deco no se anduvo por las ramas cuando fue cuestionado sobre las ausencias de Pedri y Raphinha en la lista de 30 candidatos al Balón de Oro 2026. El luso lo calificó de 'escándalo' al tiempo que apostó por la injusticia de los premios individuales: "Es un escándalo mundial. No entiendo las listas, las votaciones... en fin. Los premios individuales son injustos. El fútbol, un deporte colectivo, es difícil individualizar las cosas. Ver que un jugador como Pedri no esté, con el talento que tiene, no lo entiendo".

Sobre el propio Raphinha, uno de los excluidos de la lista de los 30 nominados al Balón de Oro, Deco valoró su capitanía en el Barcelona y cómo el brasileño ha construido su historia dentro del vestuario culé: "La capitanía le refuerza por mérito. Todo jugador tiene su orgullo, su parte personal y de sueño. Ser capitán del Barça es un sueño. Raphinha ha construido su historia en el vestuario, en el club, el respeto de los compañeros... esto es una construcción y no sale de un día al otro. Está ayudando en todos los sentidos. Es feliz aquí".

Quiso Deco también reconocer el papel de Hansi Flick en el rendimiento de Raphina: "Flick ha sacado siempre su mejor rendimiento. Hay un parte de gestión emocional que con Raphinha funciona muy bien. Nosotros estamos siempre atentos a nuestros jugadores para tener controlado el tema de los contratos, que no nos pille nada de sorpresa". El luso explicó que en el Barcelona siempre premian la meritocracia para evitar problemas internos: "También hay un tema de meritocracia. No queremos desequilibrios, que no estén uno por debajo del otro para evitar problemas. Es de los jugadores que queremos que estén más año. Hablaremos con él".

Lamine Yamal, Balón de Oro 2026

Lamine Yamal, en opinión de Deco, debe ser el ganador del Balón de Oro 2026 y el luso explicó los motivos de esta apuesta: "Lamine debe ser el favorito por todo lo que ha hecho con el Barça y ha ganado un Mundial. Ha tenido momentos importantes. Llegó al Mundial con una lesión. La temporada pasada fue clave, ha sido el mejor de LaLiga. Para mí, sí. No veo dudas. ¿Los años que ganó Leo pudo ganar otro? Sí, pero Leo era el mejor".