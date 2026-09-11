El gesto de Messi con Pedri, jugador del Barcelona: "Siempre le estaré agradecido"

El canario, en una carta publicada en The Player's Tribune, explicó como el argentino y actual jugador del Inter Miami, facilitó su entrada en un vestuario en el que había futbolistas como Busquets, Piqué o Jordi Alba

Pedri es uno de los grandes talentos con los que cuenta el Barcelona de Hansi Flick a día de hoy. El canario, que llegó al Barcelona en el verano de 2020 tras salir de Las Palmas, tiene lo mejor de la escuela canaria y el gusto por el buen trato de balón de la Masía. Pedri está viviendo su séptima temporada en el Barcelona a sus tan solo 23 años, por lo que a pesar de su juventud, tiene mucho que contar cuando habla de sus comienzos en el cuadro culé.

Sobre esos comienzos y la llegada a un vestuario del Barcelona en el que había estrellas como Messi, Busquets, Piqué o Jordi Alba, habló el canario en una carta publicada en The Player's en la que confesó la timidez y cómo Lionel le ayudó a integrarse dentro del grupo.

Pedri y la ayuda de Messi para 'entrar' en el Barcelona

Pedri trató de transmitir a través de sus palabras la primera vez en la que se topó de frente con Leo Messi, un futbolista que había visto por la tele ya que no había tenido la oportunidad de medirse a él como jugador de Las Palmas. "Es Leo. Está delante de mí. De verdad. Me quedé sin palabras", confesaba el actual jugador del Barcelona cuando recordaba cómo fue ver por primera vez al jugador del Inter Miami.

Los nervios al ver por primera vez a Leo Messi embargaron a Pedri, como es lógico ya que todos los días uno no comparte vestuario con uno de los mejores jugadores del mundo. El canario admitió que Messi percibió ese nerviosismo y le trató de calmar pidiéndole que le acompañase al vestuario: "Leo me sonrió, me dijo que me relajara, y me acompañó al vestuario".

Pedri, en el gimnasio por tal de no acercarse a los pesos pesados del vestuario del Barcelona

Curiosamente, para evitar tener que compartir espacio con nombres como el propio Messi, Busquets, Piqué o Jordi Alba, el centrocampista comentó que se quedaban más tiempo en el gimnasio después de entrenar para no cruzarse con los pesos pesados. Fue ahí donde Messi fue en su búsqueda y le invitó a pasar con el resto. "Eh, ¿qué hacéis aquí? Venid dentro con nosotros", le comentó Messi a Pedri y al resto de jugadores jóvenes que no se atrevían a dar el paso.

Este gesto en el que Messi fue a buscar a Pedri, entre otros, para que entrasen al vestuario, marcó al canario, que consideró en la carta citada anteriormente que provocó que se rompiese el hielo: "Siempre le estaré agradecido por eso. Leo y Jordi Alba rompieron el hielo, y nos hicieron sentir cómodos". El resto de la historia de Pedri en el Barcelona está en plena construcción y a sus 23 años apunta a que aún tiene que seguir dando más, además de mejorar en su nivel.