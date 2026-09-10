El Barcelona ya se frota las manos con Araujo: el dineral que puede pagar el Liverpool

El uruguayo brilló en la remontada ante el Atlético de Madrid en Champions, con asistencia de tacón incluida, y en Anfield ya hay quien pide que se ejecute la opción de compra pactada con el club azulgrana

El FC Barcelona se ha llevado dos grandes noticias en esta jornada de Champions. De un lado, por supuesto, su goleada frente al Feyenoord. Y por otro, la destacada actuación de Ronald Araujo con el Liverpool. Cedido en el conjunto inglés, el defensor uruguayo fue clave en la remontada sobre el Atlético de Madrid en Anfield (2-1) gracias a una asistencia de tacón que ha dado la vuelta al mundo.

Las estadísticas de Ronald Araujo

Pero esa genial acción del zaguero en el interior del área, que sirvió para que Szoboszlai firmase el momentáneo empate a uno, no fue lo único en lo que destacó. Partiendo desde el lateral derecho, también cumplió con creces en su cometido defensivo, contabilizando dos despejes, un disparo bloqueado y dos duelos duelos aéreos ganados de cuatro disputados, además de acabar el partido sin haber sido regateado por un rival.

Los elogios de Andoni Iraola al MVP del partido

Por todo ello, el ex azulgrana fue premiado con el MVP del encuentro, firmando su primera gran noche en el conjunto 'red' y recibiendo los elogios de su entrenador, Andoni Iraola. "Lo ha hecho muy bien. El otro día (ante el Ipswich Town) y hoy incluso mejor. Está defendiendo muy bien su lado del campo. A veces subestimamos su faceta ofensiva. Hoy ha dado una gran asistencia. Estoy muy contento con él. Ha venido con ganas de demostrar que está a la altura de este nivel. Espero que podamos mantenerlo ahí, porque está en un buen momento”, comentó el preparador vasco.

La diferecia entre su valor de mercado y la opción de compra

Era el segundo encuentro consecutivo como titular de Ronald Araujo, que en las dos primeras jornadas de la Premier League, ante Newcastle y Nottingham Forest, salió desde el banquillo. Pero el charrúa se ha aferrado con fuerza al once y será difícil sacarlo del mismo, lo que celebran en el Camp Nou. Y es que, el internacional celeste se encuentra cedido en el Liverpool, que se guardó una opción de compra de 55 millones de euros, y en el entorno del club británico ya hay quien pide que no haya dudas al respecto y se lleve a cabo dicha inversión (aunque su valor de mercado según Transfermarkt es de 20 millones).

Sin malos rollos con el FC Barcelona

De consumarse dicho traspaso definitivo, se trataría de un jugoso negocio para un FC Barcelona que lo adquirió por 4,7 millones del Boston River de su país para incorporarlo hace ya nueve temporadas a su filial. Ahora, a sus 27 años, peleará por mantener este nivel para no tener que regresar a la entidad catalana, donde tiene contrato hasta 2031. Aunque su marcha este pasado verano no fue por la puerta de atrás ni hubo malos rollos.

“La salida del Barça fue muy bien. Era algo que hablamos con el club, con el míster, y lo cierto es que le tengo un cariño enorme al Barça. Estoy agradecido por todo, ya que el jugador que soy hoy es en gran parte gracias a ellos. Tenemos una linda relación y yo les tengo un aprecio muy grande”, admitió Araujo tras su partidazo en Champions, admitiendo además que sigue muy pendiente de su ex equipo, al que ve como uno de los "favoritos" en la máxima competición continental.

Agradece la confianza de Andoni Iraola

Ahora, su mente solo está puesta en seguir convenciendo a todos en Liverpool y, quién sabe, dejar una importante ganancia en las arcas azulgranas. "El míster me da confianza en soltarme, en ir hacia arriba. Estoy contento. No es una posición que no conozca (la de lateral derecho). Al final, jugué ahí muchas veces y el míster sabe que puedo ayudar en cualquier lugar. Siempre lo estoy para ayudar al equipo. Mi adaptación ha ido muy bien. Mi familia y yo estamos muy contentos. Un cambio siempre viene bien, y me vine a un club importante, es que es igual de grande que el Barça, con mucha exigencia también. Estoy disfrutando de jugar y después se verán los resultados del trabajo. Desde que llegué, con el míster y el cuerpo técnico, hicimos un gran trabajo para ponerme bien a tono, y ese resultado se ve en los partidos, porque me voy sintiendo bien”, sentenció.