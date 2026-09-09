Valverde, Arrasate, Aguirre y Benítez ya están a la espera

Tras cuatro jornadas de liga, ya hay algunos banquillos de Primera que empiezan a ponerse en el escaparate debido al mal arranque de temporada

Llevamos unas pocas jornadas de fútbol en España y ya ha habido una víctima en los banquillos, exactamente en LaLiga Hypermotion, donde el CD Eldense destituyó a Claudio Barragán después de cuatro partidos sin ganar. Más sorprendente fue antes lo del Cádiz, que a cuatro días de debutar en Segunda dio salida a Imanol Idiakez para la llegada de Albert Celades.

En Primera división todavía no ha habido ningún cambio en los banquillos, pero son varios los equipos que no conocen la victoria tras cuatro encuentros: Celta de Vigo, Villarreal, Málaga, Elche y Valencia. Precisamente el conjunto che es el que ya ha avisado a su técnico de que está en el alambre.

Carlos Corberán salvó el curso pasado al Valencia, no de forma holgada, pero este inicio de liga le ha puesto con la soga al cuello, haciendo peligrar su puesto en el banquillo de Mestalla. Como todos los años, una vez que se abre la veda de las destituciones, suelen caer un par de técnicos más, por lo que son muchos los entrenadores sin equipo que esperan una llamada para volver a trabajar. Dentro de los muchos nombres, hay algunos que, por trayectoria y experiencia, estarían capacitados para asumir cualquier banquillo de Primera.

Ernesto Valverde

Sin lugar a dudas, uno de los mejores entrenadores disponibles en el mercado es Ernesto Valverde. El Txingurri está libre después de poner fin el pasado 30 de junio a su etapa en el Athletic Club.

A sus 62 años, el extremeño tiene una dilatada trayectoria en equipos como el mencionado Athletic o el FC Barcelona, con el que ganó la mayoría de sus títulos. Además, atesora una media de 1,77 puntos por partido en los 595 encuentros que ha estado en el banquillo en LaLiga.

Jagoba Arrasate y Javier Aguirre

Con Osasuna como nexo en común, se trata de dos entrenadores con bastante recorrido en LaLiga, aunque el mexicano ha entrenado 165 partidos más que Arrasate.

Los dos cuentan con experiencia en equipos de nivel como Atlético de Madrid, Mallorca o Espanyol, en el caso del Vasco Aguirre, o Real Sociedad y Mallorca en el caso del técnico vizcaíno.

Sin duda, dos nombres que cualquier club debería tener en cuenta si lo que busca son buenos resultados, los cuales les han acompañado en la mayoría de sus aventuras en los banquillos.

Rafa Benítez

Uno de los técnicos más veteranos en el mercado es Rafa Benítez, también con una dilatada carrera y numerosos títulos. Después de acabar su etapa en el Panathinaikos griego, a donde llegó tras salir del Celta de Vigo, a sus 66 años cuenta con 221 como entrenador en la Primera división española, ya que buena parte de su carrera la ha hecho en el extranjero. Dentro de sus grandes logros está su paso por el Liverpool y por el Valencia.

Marcelino García Toral

Otro de los grandes nombres que están en el escaparate. El asturiano es uno de los entrenadores con más partidos en Primera (479), al que no le ha faltado trabajo en los últimos años.

Hablar de Marcelino es hablar de triunfo, con una media de 1,63 puntos por encuentro en LaLiga. Son pocos los proyectos en los que no ha triunfado, aunque se trata de un técnico muy exigente con sus jugadores y sus directivos.

Eso sí, dada la edad y la experiencia de todos ellos, la propuesta, si es que les llega, tendrá que ser muy buena para convencerles de volver a los banquillos.