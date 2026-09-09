Stassin señala la única frustración de su debut, explica una anécdota con Correia y promete marcar "muchos goles" para poner al Sevilla "en el lugar que merece"

El internacional belga, que ha creado un vínculo con el extremo portugués en esta semana tan intensa, saltó con 0-0 en el marcador del RCDE Stadium y marcó su primera diana a los pocos minutos de salir pero el triunfo se escapó en el 90+8'. El delantero se ofrece ante Luis García Plaza para jugar en cualquier tipo de dibujo

Ahora sí, en el Sevilla FC dan por concluido todo lo relacionado con el mercado estival de fichajes clausurado en la madrugada del pasado 2 de setiembre. El último día de plazo, José Ignacio Navarro dio un golpe de efecto con tres cesiones que elevan considerablemente el nivel de la plantilla de Luis García Plaza: el extremo zurdo Félix Correia, el mediocentro defensivo Youssouf Fafana y el delantero Lucas Stassin. Los tres han sido presentados oficialmente en el mediodía de este miércoles. Ha pasado una semana desde sus llegadas a Nervión; pero los tres entraron ya en la convocatoria para el duelo liguero del pasado domingo ante el RCD Espanyol y tanto el galo como el belga incluso debutaron. Es más, el ariete incluso anotó su primer gol como nervionense y ha justificado en tiempo récord la fuerte apuesta.

Aunque en un primer momento trascendieron desde sus países de origen cifras diferentes, el Sevilla FC finalmente no pagará ninguna contraprestación por estos tres refuerzos, siendo el de Stassin la llegada que mayor inversión requiere. Las cesiones de Correia y Fofana no incluyen opción de compra alguna y el club sólo asume una pequeña parte de sus sueldos, pues el resto lo abonan el LOSC de Lille y el AC Milan, respectivamente. En cambio, por el punta oriundo de Braine-le-Comte ha cerrado un compromiso con el AS Saint-Éttiene que contempla una opción de compra de 25 millones de euros y el pago de 2,5 millones de euros de sueldo. El jugador, feliz por su estreno anotador en Cornellà, espera justificar estas cifras con trabajo, buen juego y muchos más goles.

"Estamos aquí para darle la bienvenida a estos tres jugadores que son parte de las 11 incorporaciones en este mercado de verano. Agradecemos personalmente a cada uno de ellos, a sus familias y a sus agentes por creer en este proyecto y poner de su parte para lucir el escudo del Sevilla FC en esta temporada. Le deseamos lo mejor a todos ellos", ha explicado a modo de introducción el director deportivo nervionense, José Ignacio Navarro, que ha hecho de 'cicerone' para los tres últimos refuerzos estivales.

Stassin agradece el recibimiento y explica el único 'pero' de su debut en Cornellà

"Como ya ha dicho Fofana, la acogida ha sido muy buena. Ha sido una semana que ha pasado muy rápido. Llegamos en los últimos momentos del mercado de fichajes, pero ya he podido tener minutos de juego y me siento muy bien. Todos los compañeros nos han acogido muy bien", ha comenzado exponiendo Lucas Stassin en esta triple comparecencia. Sentado en el centro, en medio de Fofana y Correia, ha mostrado su satisfacción ante los medios de comunicación desde la sala de prensa José Antonio Sánchez Araujo antes de bajar al césped para posar por primera vez como blanquirrojos -en Cornellà se estrenaron de rojo- sobre el césped del Ramón Sánchez-Pizjuán.

"Para mí es la primera vez que juego en LaLiga de España, así que voy a intentar adaptarme lo más rápido posible al equipo y a los compañeros, quiero aprender pronto el idioma para comunicarme mejor y voy a trabajar lo máximo posible. Creo que en estos primeros días la adaptación está siendo muy buena", ha continuado explicando el delantero belga, a quien sólo le faltó una cosa para vivir el debut perfecto en la visita ante el Espanyol: "Por mi parte, siempre es algo magnífico marcar goles y más aún hacerlo en tu primer partido; pero me habría gustado sumar los tres puntos y lograr una victoria que era muy importante y para la que trabajamos mucho; pero espero que pueda meter muchos más goles para ayudar al equipo lo máximo posible".

El vínculo con Correia, inseparable compañero en su fichaje por el Sevilla: "No tuve que pensarlo mucho"

"Para mí, fichar por el Sevilla FC es una gran oportunidad. Sabemos todo lo que ha conseguido el Sevilla FC y el club que es. Me sentí muy contento cuando me hablaron del proyecto, vi que me dieron mucha confianza y la verdad es que no tuve que pensarlo mucho. Rápidamente me decidí", ha relatado sobre las negociaciones de su fichaje, en el que la recomendación de un exsevillista como Dodi Lukébakio fue determinante: "Me habló muy bien del club, me dijo que me vendría muy bien para mi juego y que estaría muy bien en el vestuario".

Una vez consumado el acuerdo con el AS Saint-Étienne, el delantero tomó en tierras francesas un avión con destino a la capital andaluza en el que, curiosamente, también viajaba otro recién contratado como Félix Correia; en su caso procedente del LOSC de Lille. "Ya me dijeron antes de volar que (Correia) iba en el mismo vuelo que yo. Lo hicimos todo juntos, llegamos, pasamos el reconocimiento médico y se ha creado un pequeño vínculo entre nosotros en ese viaje", ha puntualizado Stassin al ser preguntado por esta anécdota. Además, el nuevo dorsal '19' ha insistido lo que ya expresó a los medios del club nada más aterrizar: que asume como un reto devolver a este club a la elite continental.

Los retos de Stassin en el Sevilla: marcar muchos goles y poner al club "en el lugar que merece"

"Tenemos que ser muy competitivos, pensar individualmente en cada partido, y ser un equipo. Somos una familia, como dice el entrenador. Queremos jugar un buen futbol, ganar muchos partidos y poner al club en el lugar en el que se merece; en el sitio en el que siempre ha estado". Al margen de los retos individuales, Stassin subraya los objetivos colectivos.

"Quiero marcar el máximo de goles posible y que sean goles decisivos que den puntos al equipo. Sólo pienso en sacar los tres puntos en cada partido y sobre todo ayudar al equipo. Sabemos que al '9' siempre se le piden goles, pero lo importante es participar y ser útil para el equipo", ha manifestado el belga, que se ofrece para jugar en todos los sistemas posibles: "A Robbie Ure le conozco un poco porque coincidí con él en el Anderlecht y, sobre la posición, yo me siento bien jugando con tres arriba, si soy el único '9' o con dos delanteros. Ya veremos lo que decide el entrenador en cada partido".