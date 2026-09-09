El dineral que aún paga el Sevilla por Rafa Mir, Joan Jordán, Nianzou, Gattoni o Pedrosa y los plazos para liberarse de ese compromiso

Entre estos cinco futbolistas se llevan un 30 por ciento del gasto total en plantilla para esta 26/27 y, a pesar de ello, al Sevilla FC le sigue saliendo rentable: sólo con el pago que comparte con el Lille por Tanguy Nianzou obtiene más margen salarial que con el lucrativo traspaso de Akor Adams

El Sevilla FC cerró el pasado mercado estival de fichajes con un saldo de 11 fichajes por un total de unos 17 millones de euros (entre fijos más variables) y 17 salidas por las que ha ingresado 41 millones de euros a pesar de que sólo completó cuatro traspasos. Entre el resto de jugadores que no siguen hay siete futbolistas que terminaban contrato y que, por lo tanto, no liberan margen salarial alguno con sus marchas. Sin embargo, el gran ahorro ha llegado después de quitarse de encima salarios del todo improductivos como los de Rafa Mir, Tanguy Nianzou, Joan Jordán, Fede Gattoni o Adrià Pedrosa.

Entre los cinco descartes que salieron consumen aún 22 millones, un 30 por ciento del gasto salarial

Y eso que este año el Sevilla FC deberá seguir asumiendo una jugosa parte de los salarios de sus 'descartes'. Es más, después de haber logrado reducir el coste anual en plantilla desde los 181 millones de euros del curso pasado hasta sólo 72 millones en esta 26/27, entre estos cinco futbolistas para los que ha forzado una salida suponen un menoscabo de 22 millones. Un mal necesario en un reivindicativo mercado para poder quitarse un yugo que le estaba asfixiando en estas tres temporadas seguidas que encadena sin competir en Europa.

Es decir, la suma de las partes que el Sevilla FC aún sufraga de las actuales fichas de Mir en el Aris Salónica, de Nianzou en el LOSC de Lille, de Jordán en el Estrela Amadora, de Gattoni en el Ascoli Calcio y de Pedrosa en el Rayo Vallecano suponen un 30 por ciento de ese gasto total en nóminas que asciende a 72 millones de euros. Bien, pues a pesar de todo ello, al club le ha salido extremadamente rentable asumir esto.

Pagando por la salida de Nianzou libera más dinero que con la venta de Akor Adams

Primero, porque sólo con lo que ha liberado de la amortización y el sueldo futuro del desafortunado central francés ha liberado más margen salarial que con la venta de Akor Adams al Venezia FC; pues la ley sólo permite reinvertir entre 20 y un 35 por ciento de las plusvalías -dependiendo del nivel del jugador- y del nigeriano sólo se pueden reutilizar seis de los casi 20 millones que deja en caja.

Y, en segundo lugar, porque de estos cinco jugadores sólo Pedrosa deberá regresar el próximo verano, al no haber incluido opción ni obligación de compra en su cesión al Raro Vallecano y al quedarle aún un curso más de contrato en Nervión. El resto de esos 22 millones de euros se liberarán también para el inicio de la venidera 2027/2028.

"En los últimos 24 meses hemos reducido los gastos totales de 265 millones de euros a 135 millones de euros. Hemos reducido 130 millones de euros en dos años. Hemos estado dos temporadas que hemos sufrido mucho en lo deportivo y teníamos que buscar plantillas más eficientes: que todo el dinero que gastemos en la plantilla del Sevilla sea en futbolistas que jueguen en el Sevilla. Esta temporada esperamos que sea la última en la que esta circunstancia ocurra y esperamos que, a partir del próximo año, podamos ir creando la base del Sevilla del futuro que todos queremos", explicó Del Nido Carrasco en una rueda de prensa en la que también dibujó la hoja de ruta para construir el Nuevo Sánchez-Pizjuán.

El Sevilla se librará de Rafa Mir en enero; Nianzou, Jordán y Gattoni, hasta junio

Rafa Mir por fin quedará desvinculado del Sevilla FC dentro de poco más de tres meses. Su marcha al Aris se cerró con una cesión con obligación de compra y, según ha podido saber ESTADIO Deportivo, ésta cláusula se ejercitará en enero al estar condicionada a supuestos de cumplimiento asegurado. Dicho de otro, la fórmula de su adiós fue un mero formalismo obligado por las circunstancias; pero el delantero murciano, sobre el que pesa una condena de ocho años de prisión por agresión sexual que está a la espera de la resolución de su recurso.

Su adiós, por lo tanto, ha sido definitivo y el club griego será su legítimo propietario a partir de 2027. En junio se liberará también de la parte del sueldo de Tanguy Nianzou, que firmó hasta 2028 con el Lille francés; de la ficha de Joan Jordán, que también tiene vinculación hasta dentro de dos años con el Estrela Amadora portugués, y de los honorarios de Fede Gattoni, que se comprometió hasta final de curso con el Ascoli italiano en tres traspasos sin remuneración directa.

La lista de 17 salidas la completan siete futbolistas que terminaron sus contratos el 30 de junio y que no tienen ningún efecto en esos cálculos en el LCPD que permite LaLiga. César Azpilicueta anunció su retirada; Neal Maupay (Olympique de Marsella) y Baptista Mendy (Trabzonspor) terminaron sus cesiones y volvieron a sus clubes de origen; y quedaron libres Nemanja Gudelj (firmó por el Getafe CF), Orjan Nyland (por el RB Leipzig), Alexis Sánchez (CF Montreal), Adnan Januzaj (sigue sin equipo). Sí dejaron dinero en caja las ventas de Joaquín Martínez 'Oso' al Racing Club de Estrasburgo, de Juanlu Sánchez al AFC Bournemouth y de Djibril Sow al Genoa FC; además de la ya mencionada de Akor Adams al Venezia FC.