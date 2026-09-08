Del Nido Carrasco mueve cielo y tierra por Luis García Plaza: "Nos faltó llamar al Papa"

José María del Nido Carrasco vuelve a dar la cara y deja un mensaje claro sobre el nuevo Sevilla: Regeneración. El presidente sevillista ha repasado la actualidad del club tras el cierre del mercado, ha respaldado el trabajo de José Ignacio Navarro y Luis García Plaza y ha marcado el objetivo para esta temporada: “No sufrir”

José María del Nido Carrasco vuelve a hablar en rueda de prensa tras su última aparición el pasado mes de junio, en la que se sentó en la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán para presentar a José Ignacio Navarro. Hoy ha vuelto a hablar ante los medios de comunicación para repasar la actualidad económica y deportiva del club tras el cierre del mercado de fichajes. El presidente ha destacado el buen hacer económico de los dirigentes en el aspecto económico con la reducción de la deuda del club; también ha hablado sobre el nuevo estadio, José Ignacio Navarro, la plantilla y varios aspectos más.

Centrados en el aspecto deportivo, el presidente ha resaltado varias veces una palabra clave: regeneración. La ha utilizado para hacer referencia a que el Sevilla FC está volviendo poco a poco a parecerse a lo que fue no hace muchos años, tanto deportiva como económicamente. José María del Nido Carrasco ha resaltado la gran actuación de José Ignacio Navarro durante todo el verano en el mercado de fichajes y la ilusión de Luis García Plaza con la plantilla y lo contento que está con la foto final'.

El balance del mercado de fichajes

En la rueda de prensa ha comenzado hablando sobre el balance del mercado y el objetivo de la plantilla:"El balance debe ser positivo. Hemos hecho un mercado responsable en lo deportivo y lo económico. El objetivo de este año es no sufrir; lo han dicho el entrenador y el director deportivo. Esos son los objetivos de la entidad".

La figura de José Ignacio Navarro

El nombre propio del verano en Nervión ha sido José Ignacio Navarro. Ha sido aclamado en redes por su gran trabajo en la dirección deportiva y José María Del Nido Carrasco no iba a ser menos, elogiando también al director deportivo del Sevilla FC. "Apostamos por José Ignacio y a día de hoy estamos contentísimos con su trabajo y satisfechos". También comentó cómo han vivido el verano y las fuerzas con las que sigue para dirigir el rumbo del club: "Ha sido el verano más duro de mi vida. Desde el 27 de mayo, con el final de temporada, nos hemos dejado la vida para hacer la mejor plantilla y más responsable posible. Me encuentro con fuerzas, igual que siempre".

El máximo dirigente del Sevilla también ha tenido tiempo para hablar del final de mercado y esa complicada y rapidísima operación para la contratación de Fofana. "El entrenador nos pidió un pivote para completar la plantilla. Nosotros, para satisfacer al entrenador, movimos cielo y tierra hasta que se dio la oportunidad de Fofana. Se rompió su operación con el Lyon y se puso en el mercado. Eso fue a las 20:12 y hasta las 23:57 que metimos la información en la liga, el míster lo dijo, nos faltó hablar con el Papa para convencer a Youssouf Fofana", comentó el presidente del Sevilla FC.

La posibilidad de reforzar la plantilla

El mercado estival del Sevilla parece estar aprobado con buena nota, al menos hasta que los resultados no digan lo contrario, pero la realidad es que siempre se pueden mejorar cosas de la planificación deportiva. Así ha abordado Del Nido Carrasco este asunto de cara a reforzar el equipo en invierno: "Todas las plantillas son mejorables. Pero nosotros estamos contentos con la nuestra y convencidos de que, bajo el liderazgo del míster, la plantilla va a competir. Cuando llegue el mercado de invierno, veremos si nos hemos quedado cortos. Pero tendríamos que generar límite para realizar alguna incorporación".

El enfado de Luis García Plaza

Luis García Plaza se llevó un tremendo palo por la salida de Oso. El técnico madrileño se mostró enfadado en la previa del partido ante el Atlético de Madrid por la salida del canterano. Sin embargo, ahora está muy satisfecho con la plantilla. "El problema que nos encontramos siempre es que los mercados no acaban y empiezan los partidos. El míster durante un momento preparó toda la temporada con un jugador como Oso y también el partido del Atlético de Madrid. Esto es fruto de que el mercado esté abierto y el Sevilla tiene que vender y comprar jugadores. Después dijo que el mercado era impresionante, destacando mi trabajo y el de José; estoy muy agradecido. Él está muy contento con la plantilla; estamos convencidos de que vamos a competir y este año no vamos a sufrir", respondió el presidente a una de las preguntas.