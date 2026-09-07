Pedri responde a las críticas sobre Rodri y lanza un mensaje rotundo: "Nos vamos a entender muy bien"

El futbolista canario del Barcelona se deshizo en elogios hacia el campeón del mundo con la selección española, que ahora es su compañero en el equipo de Hansi Flick: "Es muy cómodo jugar con él"

Pedri ha vuelto a empezar una temporada en el Barcelona por todo lo alto. El mediocentro arranca su séptima campaña en el conjunto culé viendo puerta, en la goleada de los de Hansi Flick ante el Valencia en Mestalla. Además, el canario ha compartido once inicial ya con Rodri Hernández, al que ha querido alabar públicamente, sobre todo tras las últimas criticas por su compatibilidad en el terreno de juego, tras lo visto en 'La Roja'.

Rodri Hernández y Pedri han sido los titulares en los últimos años para Luis de la Fuente en la selección española. Sin embargo, pese a los éxitos de 'La Roja' en la Eurocopa 2024 y Mundial 2026, las críticas no tardaron en llegar para ambos centrocampistas, por la compatibilidad entre ellos en el once inicial. Por ello, el jugador canario y del Barcelona no ha tenido dudas en despejar dudas: "Es muy cómodo jugar con él".

Pedri se viene arriba en el Barcelona: "Vamos a por todos los títulos"

De esta manera, Pedri atendió a los micrófonos de Movistar+, tras la victoria del Barcelona ante el Valencia en Mestalla, para analizar el estado del equipo en este momento de la temporada, que la han empezado con cuatro victorias contundentes en las cuatro jornadas de LaLiga EA Sports: "Tenemos todo el hambre: vamos a por todos los títulos".

Además, el centrocampista del Barcelona valoró la importancia de ganar en un campo con Mestalla, que ha sido uno de los estadios más difíciles de LaLiga EA Sports. Pese a ello, el conjunto de Hansi Flick volvió a demostrar que son los actuales campeones: "Le damos mucha importancia a esto, se puede decir que es un partido fácil pero aquí nunca lo es".

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Pedri, sobre Rodri Hernández: "Es muy cómodo jugar con él"

Pedri fue preguntado por Rodri Hernández, que fue por primera vez, ante el Valencia en Mestalla, titular con la camiseta del Barcelona. El exjugador del Manchester City, tras tener minutos frente al Athletic Club y Rayo Vallecano, ha dado el paso adelante y comenzó de inicio en un partido que pudo disputar algo más de una hora. Vio la tarjeta amarilla pero fue importante para sostener al equipo en tareas defensivas y ofensivas.

En este sentido, Pedri reconoció su buena sintonía con Rodri Hernández: "Siempre se dice que con Rodri no funcionamos juntos pero lo cierto es que es muy cómodo jugar con él, nos vamos a entender muy bien". Sobre su tanto frente al Valencia comentó que "meter goles por mi parte está muy bien pero es que arriba tenemos muchos que marcan; Raphinha, Fermín, Gabriel Jesus...".

Por otro lado, el futbolista del Barcelona, que fue sustituido en el minuto 81 del encuentro ante el Valencia, agradeció la ovación que le brindó Mestalla: "Es de agradecer que te aplaudan en un campo rival, eso es muy bonito... desearle suerte esta temporada al Valencia". Hansi Flick decidió sacar a Pedri para dar entrada, en su lugar, a Gabriel Jesús, que debutó en partido oficial con la camiseta del equipo azulgrana.

Pedri, el futbolista total para Hansi Flick en el Barcelona

Pedri apunta a tener de nuevo un rol importante en el Barcelona esta temporada. El jugador canario alcanzó los 43 partidos la pasada temporada entre todas las competiciones, siendo capital para Hansi Flick. El técnico alemán ya ha decidido apostar por el centrocampista en tres de las primeras cuatro jornadas de LaLiga, solamente siendo suplente en el encuentro inicial ante el Elche, aunque saltó en la segunda parte por Gavi.

El liderazgo de Pedri ha ido creciendo en las últimas temporadas, desde que llegó al Barcelona en la campaña 2020/202. El canario ha sido importante para los entrenadores que han pasado por el banquillo azulgrana en los cursos anteriores, como Ronald Koeman, Xavi Hernández o el propio Hansi Flick, que elogió también a Rodri Hernández en la rueda de prensa posterior a la victoria contra el Valencia en Mestalla.