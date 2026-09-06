Marc Casadó, jugador del Deportivo de A Coruña, manda otro recado: "Esto mejor que el Barcelona"

El jugador del Deportivo de A Coruña no dudó en comparar las instalaciones del club gallego con las del catalán cuando Fernando Soriano, director deportivo en el conjunto de Riazor, se las mostraba. En su llegada a tierras coruñesas ya dejó un "todos tenemos cosas que mejorar" en clara dirección al Camp Nou

La salida de Marc Casadó del FC Barcelona se produjo en las últimas horas del mercado de fichajes que cerró el pasado 1 de septiembre a las 23:59 horas. El centrocampista, al que Hansi Flick le había dejado claro que no tendría demasiados minutos en el Barcelona, se decidió a salir del cuadro culé rumbo al Deportivo de A Coruña.

El proyecto que comanda Antonio Hidalgo en el banquillo y que cuenta con Fernando Soriano en la dirección deportiva, convenció a Marc Casadó para que llegase al Deportivo de A Coruña en calidad de cedido. Tras la pertinente presentación, Marc Casadó conoció de primera manos las instalaciones del Deportivo de A Coruña acompañado de Fernando Soriano.

Marc Casadó compara las instalaciones del Deportivo de A Coruña y del Barcelona

En el video en el que se ve a Marc Casadó conociendo las instalaciones del Deportivo de A Coruña, al centrocampista se le 'escapa' o quizás lo hizo sabedor de que estaba siendo grabado, afirmó "Esto mejor que el Barça también y todo". A lo que Fernando Soriano, algo sorprendido, le respondía: "¿Sí?" y Casadó se reafirmaba en su valoración. "De verdad, de verdad". Esta afirmación de de Marc Casadó sobre las instalaciones del Deportivo de A Coruña en comparación con las del Barcelona no han pasado desapercibidas en las redes sociales, donde los aficionados de uno y otro equipo no han tardado en dar su opinión sobre el propio centrocampista y los equipamientos de ambos clubes.

Este dardo de Marc Casadó al Barcelona no es el primero que deja el jugador cedido desde el Camp Nou ya que anteriormente, recién aterrizado en Coruña, confesó que había hablado con los blaugranas sobre su salida, la gestión y las formas en la que se concretaron. "Hemos hablado de cómo han gestionado las cosas y de la forma en qué se han hecho. Todos tenemos cosas buenas y malas, y cosas por mejorar", afirmó.

Marc Casadó saludando a Hansi Flick cuando aún era jugador del Barcelona

En relación a los puramente deportivo, Marc Casadó debutó este pasado sábado con el Deportivo de A Coruña. El centrocampista catalán ingresó al terreno de juego cuando el marcador lucía el 1-1 con el que el choque se fue al descanso. Marc Casadó disputó cerca de media hora en su estreno como deportivista y vio en primer plano el triunfo de su equipo por 2-3 ante el Villarreal.

Las condiciones de la cesión de Marc Casadó en el Deportivo de A Coruña desde el Barcelona

Marc Casadó tiene contrato con el Barcelona hasta junio de 2028 y el puno definitivo para que el catalán recalase en el Deportivo de A Coruña es que los blaugranas asumen gran parte de la ficha del jugador. El Deportivo de A Coruña contará con una opción de compra de 30 millones de euros una vez que el centrocampista cumpla una cesión que le vincula a Riazor hasta el próximo 30 de junio.