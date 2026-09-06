Valencia - FC Barcelona: alineaciones posibles, horario y dónde ver en TV hoy el partido de LaLiga EA Sports

Valencia y Barcelona medirán sus fuerzas este domingo en un Estadio de Mestalla que aún no ha visto ganar a los de Corberán en lo que va de temporada

Valencia y Barcelona vivirán un duelo de alta intensidad en la jornada 4 de LaLiga EA Sports. Por lo general, los partidos entre Valencia y Barcelona suelen estar cargados de tensión y no suele afectar demasiado el momento clasificatorio en el que llegue cada uno. En el caso de este choque entre los pupilos de Corberán y Hansi Flick, las diferencias de rendimiento en este arranque de temporada son evidentes.

Así llega el Valencia a la jornada 4 de LaLiga EA Sports

El Valencia de Carlos Corberán, que fue renovado el pasado verano y ratificado en los últimos días por el CEO del club, Ron Gourlay: "Creemos que Carlos es la persona adecuada para llevar al equipo adelante", buscará este domingo en Mestalla su primer triunfo de la temporada para tratar de evitar su peor arranque histórico en Liga y que podría llegar a ser de un punto de 12 posibles.

El Valencia además deberá encontrar la receta para hacer goles ya que tras más de 270 minutos, solo ha sido capaz de hacer un gol, el del pasado fin de semana ante el Deportivo de A Coruña. Solo un punto ha logrado el Valencia en lo que va de curso y fue en el arranque liguero ante el Celta de Vigo en Mestalla.

Así llega el Barcelona de Hansi Flick

El Barcelona de Hansi Flick es diametralmente lo contrario al rival al que se enfrentará este domingo. Los blaugranas, con un inspirado Raphinha actuando como '9', ha sumado los nueve puntos en juego hasta el momento y además ha demostrado un potencial ofensivo que asusta.

El Barcelona ha marcado 12 goles en tres partidos y además ha sumado dos goleadas por 5-2 ante el Rayo Vallecano y por 0-5 ante el Elche. El Barcelona, junto al Real Madrid, son los dos únicos equipos que no se han dejado ningún punto en lo que va de curso.

Horario y dónde ver en directo y online el Valencia - Barcelona de LaLiga EA Sports

El encuentro entre Valencia y Barcelona dará comienzo a partir de las 16:15 horas en el Estadio de Mestalla. Para seguir este choque por televisión, podrá hacerlo a través del canal Movistar+ LaLiga. Además, en ESTADIO Deportivo podrá seguir el choque en directo y online desde dos horas antes del comienzo del mismo. Una vez que la pelota eche a rodar, podrá disfrutar del minuto a minuto. Con el duelo concluido, lea la crónica y disfrute de las reacciones más destacadas del encuentro en Mestalla.

Onces posibles de Valencia y Barcelona hoy en LaLiga EA Sports

El Valencia de Carlos Corberán contará con las bajas confirmadas de Umar Sadiq y Guido Rodríguez. Serán dudas en el Valencia jugadores como Luis Rioja y Pablo Maffeo, que no han entrenado con normalidad durante esta semana.

Valencia No Iniciado - Barcelona

Alineación probable del Valencia: Dimitrievski, César Tárrega, Diakhaby, Arnau, Gayá, Maffeo, Ugrinic, Pepelu, Javi Guerra, Sato y Danjuma.

En el Barcelona de Hansi Flick, las dudas son Jesse Bisiwu, el belga sufrió un golpe en un partido de la Copa Cataluña con el filial culé. También habrá que estar pendiente de Gavi y especialmente de un Lamine Yamal que en la sesión del pasado sábado se entrenó al margen por un golpe.

Alineación probable del Barcelona: Joan García, Cubarsí, Gerard Martín, Eric García, Xavi Espart, Rodri, Pedri, Fermín, Gordon, Lamine Yamal y Raphinha.