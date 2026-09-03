El Valencia decide con Carlos Corberán: "Estamos en la tercera fase"

Ron Gourlay, CEO del cuadro de Mestalla, analizó este jueves en rueda de prensa el mercado realizado por los valencianistas y además dejó claro que el objetivo del club es "mejorar, avanzar, seguir"

El Valencia, una temporada más y ya van unas cuantas, parece que no volverá a tener un curso tranquilo. A las órdenes de Carlos Corberán, que afronta su segunda temporada completa en el Valencia desde que llegó en diciembre de 2024, ha visto como el equipo che ha sido incapaz de sumar su primer triunfo después de tres jornadas.

El Valencia suma un punto de nueve posibles aunque en Mestalla no hay urgencias por el momento. Este jueves, Ron Gourlay, CEO del Valencia, analizó el mercado de fichajes del cuadro naranja al tiempo que respondió a otras cuestiones como la propia situación de Carlos Corberán y su propia dimisión.

Ron Gourlay, CEO del Valencia, explica la renovación de Carlos Corberán

El Valencia informó el pasado mes de julio de la renovación de Carlos Corberán hasta junio de 2027. El mal arranque de temporada y como es habitual, ha vuelto a poner en el punto de mira al técnico del Valencia pero Ron Gourlay ha dado la cara por él este mismo jueves: "En el fútbol se tienen que tomar decisiones importantes y uno tiene que estar detrás de lo que cree. Hubo mucha presión sobre mí y sobre el consejo. Se comentó que había cosas que cambiar porque las cosas no iban del todo bien. Pero yo creía en la confianza depositadas en el equipo y que respondería a partir de la segunda mitad de la temporada. Creemos que Carlos es la persona adecuada para llevar al equipo adelante. Estamos en un gran club y uno está sujeto a muchísima presión y en momentos como estos uno necesita estabilidad".

Recordó el CEO del Valencia los seis años anteriores a Corberán en los que la inestabilidad fue la tónica general en Mestalla: "Tras seis siete años de problemas, uno necesita tiempo para hacer cambios con estabilidad, tiempo para hacer cambios". Además sacó pechó con la clasificación del Valencia el pasado curso, cuando se quedó a un solo punto de entrar en Europa: "La temporada pasada nos quedamos a un punto de disputar competición europea y eso que fue una temporada muy compleja. Corberán ha pasado diversas fases. Llegó en una situación difícil y logró sacar al club de una situación complicada. Después, la primera parte de la temporada pasada fue difícil y tomó decisiones para intentar corregir situaciones y problemas como habían surgido con la lesión de algún jugador. Ahora estamos en la tercera fase en la que el entrenador necesita estabilidad".

Ron Gourlay desecha su dimisión en el Valencia

Ron Gourlay, que dejó claro que no piensa dimitir, trató de encontrar explicaciones al mal arranque de temporada del Valencia: "Yo no dije dos años, dije tres años. Y me refería a cuatro ventanas. No voy a dimitir. Veo lo que pasa en este club y usted no lo puede ver, trabajo en el día, veo los procesos y estamos avanzando en la buena dirección. No me refiero al principio de esta temporada que no ha sido aceptable. Pero ha habido dos partidos que se han jugado en tres días, con mucho calor y se notó".

Seguidamente el CEO del Valencia se vio con fuerza para seguir e insistió en su no dimisión: "Después de 35 años conozco el negocio y creo que puedo seguir aportando. Tenemos que seguir apostando. No dimito, siento que esto disguste a algunos. La espera puede ser larga y se va a enfriar el café. Me gusta que sea el fútbol el que ponga las cosas en su contexto. En la segunda parte de la temporada pasada habríamos acabado terceros en la competición".

Por último, emplazó a los periodistas presente en la rueda de prensa, a esperar a final de temporada para juzgar el nivel del Valencia: "El entrenador, los jugadores están siendo muy claros con el objetivo. El objetivo es mejorar, avanzar, seguir. El año pasado acabamos novenos, acabamos a las puertas de Europa y el objetivo es el mismo, avanzar. Vamos paso a paso, mejoremos la situación y juzguemos a final de temporada".