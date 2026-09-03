Bajas en el Valencia antes de su enfrentamiento contra el Barcelona

El Valencia afronta los últimos entrenamientos antes de recibir al Barcelona con la duda de Luis Rioja, que se perdió por segundo día consecutivo la sesión. Maffeo volvió a trabajar con normalidad, mientras Foulquier continúa al margen del grupo

El Valencia CF entra en la recta final de su preparación para uno de los partidos más exigentes de la temporada. El conjunto de Carlos Corberán recibirá al FC Barcelona con apenas dos entrenamientos por delante y con varias situaciones pendientes de resolver, aunque todas las miradas están puestas especialmente en Luis Rioja.

El futbolista valencianista volvió a ausentarse este jueves de la sesión de trabajo en la ciudad deportiva de Paterna. Es el segundo día consecutivo en el que el extremo no trabaja junto al resto de sus compañeros, una circunstancia que comienza a generar dudas sobre su disponibilidad para el encuentro ante el vigente campeón. El margen de maniobra es cada vez menor. Al Valencia le quedan únicamente dos sesiones antes de enfrentarse al Barcelona y la evolución de Rioja durante las próximas horas será determinante para conocer si puede llegar a tiempo.

Rioja, una duda que gana peso

La ausencia del extremo podría suponer un problema importante para Corberán. Rioja fue titular en el último partido del Valencia y tuvo un papel diferente al habitual, actuando como carrilero derecho. Su polivalencia le convierte en una pieza útil para el técnico, especialmente en un partido en el que el conjunto che deberá extremar sus precauciones.

Por ahora, el jugador no ha podido entrenarse con normalidad durante dos jornadas consecutivas. El cuerpo técnico tendrá que esperar a las próximas sesiones para comprobar si puede reincorporarse progresivamente al trabajo colectivo. Con tan poco tiempo antes del partido, cualquier avance en su recuperación será importante. Si Rioja no consigue volver al grupo antes de la cita, Corberán tendrá que buscar alternativas para cubrir su posición y reorganizar el plan previsto para enfrentarse al Barcelona.

Van Oevelen también se ausenta

Rioja no fue el único jugador que no participó en el entrenamiento de este jueves. El guardameta Kayne Van Oevelen tampoco estuvo presente en la sesión de trabajo en Paterna.

Su ausencia añade otro nombre a la lista de jugadores cuya situación deberá vigilar el Valencia durante estos últimos días de preparación. En cualquier caso, la principal preocupación deportiva continúa siendo la evolución de Rioja debido al peso que ha tenido en los planes del entrenador.

Foulquier continúa con su recuperación

Por otro lado, Foulquier sigue avanzando en el proceso de recuperación de su lesión. El defensor se encuentra ya en la fase final de su puesta a punto, aunque todavía trabaja al margen de la dinámica competitiva del equipo.

El Valencia pretende recuperar al futbolista cuanto antes, pero su regreso todavía dependerá de cómo responda en los próximos entrenamientos. A día de hoy, continúa sin estar plenamente disponible para Corberán.

Maffeo, la noticia positiva

No todo fueron malas noticias. Pablo Maffeo sí pudo ejercitarse con normalidad junto al resto del grupo y continúa dando pasos adelante en su preparación.El lateral se encuentra en condiciones de seguir aumentando su carga de trabajo y su evolución supone un alivio para un Valencia que necesita recuperar efectivos antes de medirse a uno de los grandes de LaLiga. Maffeo podría convertirse así en una pieza importante para el duelo, especialmente teniendo en cuenta las dudas que existen alrededor de otros jugadores de la plantilla.

El Valencia encara ahora dos sesiones decisivas antes del encuentro frente al Barcelona. El cuerpo técnico deberá aprovecharlas para comprobar el estado físico de sus jugadores y terminar de definir el once que buscará hacer frente al conjunto azulgrana. La principal incógnita pasa por Luis Rioja. Dos días consecutivos sin entrenar con el grupo y solo dos sesiones restantes hacen que su presencia ante el Barça esté en el aire.