Maffeo responde a los pitos de Mestalla: "Es lo peor que nos puede pasar"

El lateral, titular, por primera vez, ante el Real Betis, admitió un "debut agrio" y lanzó un mensaje directo tras la derrota: "Prefería no haber jugado y haber sumado los tres puntos"

El Valencia volvió a vivir una noche de tensión en el encuentro frente al Real Betis. Mestalla acogió de nuevo duelo de LaLiga EA Sports tras el del Celta de Vigo del pasado sábado. En este sentido, los pitos de la afición che no tardaron en llegar en el choque ante los de Manuel Pellegrini, sobre todo tras el gol de Pablo García en el minuto 83. Pablo Maffeo, uno de los fichajes del club en este mercado, respondió a los mismos públicamente.

Pablo Maffeo se estrenó en la titularidad con el Valencia tras tener 21 minutos en su debut contra el Celta de Vigo. Su actuación y lo visto sobre el terreno de juego llevaron a Carlos Corberán a realizar un triple cambio poco después de comenzar la segunda parte, con el ex del Mallorca como uno de los señalados, que salió por Luis Rioja. El lateral tuvo un partido agridulce, su segundo como jugador che y ante la afición de Mestalla.

Pablo Maffeo: "Prefería no haber jugado y haber sumado los tres puntos"

Por un lado, Pablo Maffeo comentó, en DAZN al acabar el encuentro contra el Betis, sus sensaciones con la derrota del Valencia y su estreno en la titularidad: "Debut agrio. Tampoco tienes la sensación de que te hayan pegado un baile ni nada de eso. Jodido. Me he encontrado bien pero no es momento de pensar en mí. Prefería no haber jugado y haber sumado los tres puntos".

Además, el lateral del Valencia explico las claves del partido y la falta de acierto de su equipo en los últimos metros: "No la considero justa la victoria del Betis. Hay que exigirse mucho más. Hemos tenido ocasiones para ganar o para empatar cuando estaban por delante. El fútbol es esto, contundencia en las áreas y ellos lo han sabido aprovechar".

Pablo Maffeo pide apoyo a Mestalla: "Tenemos que estar todos a una"

Sin embargo, durante el partido se vivió un ambiente de tensión en Mestalla, con un afición que pitaba a sus jugadores en busca de una reacción y mejoría en el encuentro: "Nos han animado, han estado ahí. Ellos lo ven de otra manera. Eso es así, aquí y en todos los estadios. Que nos sigan pidiendo, pero tenemos que estar todos a una".

Pablo Maffeo añadió un mensaje directo a la afición, que viene de sufrir dos tropiezos en su estadio en el estreno de LaLiga EA Sports: "Les entiendo, pero si abrimos una brecha entre afición y equipo... me pasó en Mallorca y es lo peor que nos puede pasar. Llevo poco aquí pero les pido por favor que estén con nosotros, lo vamos a dar todo y nos vamos a enchufar. Los necesitamos de verdad".

Reacción inmediata del Valencia en LaLiga

Carlos Corberán, en el principal foco de la afición del Valencia, fue preguntado en rueda de prensa por el ambiente que se vivió durante el encuentro ante el Real Betis: "El ambiente de Mestalla ha sido sensacional. El equipo se ha vaciado hasta el final. No queremos nada más que ganar en Mestalla. Nos quedamos dolidos y aceptamos la crítica. Tenemos que seguir mejorando para conseguir más rédito y ganar partidos".

De esta manera, el técnico del Valencia, que ya fue señalado en diferentes momentos de la temporada pasada, entiende "la frustración de la afición con nosotros, pero hasta la última jugada el apoyo ha sido excelente. Tenemos que vaciarnos en el campo". Tras ello, el conjunto de Carlos Corberán preparará la visita al Deportivo de este domingo en Riazor, la primera salida de un equipo que necesita sumar de tres para despejar las dudas.

Por otra parte, el Valencia sigue moviéndose en el mercado de fichajes en busca de terminar de perfilar detalles de la plantilla. Una de las llegadas que apunta a ser inminente es la de Arnau Martínez, que apuntaría a reforzar la banda del cuadro de Carlos Corberán, a falta de más incorporaciones que puedan llegar próximamente, tras la petición del técnico del conjunto che.