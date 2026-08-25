Valencia 0-1 Betis: Pablo García le brinda al beticismo su primera gran noche

El del Parque Alcosa, con los rumores de sus futuros en el aire, ha conseguido su primer gol como verdiblanco en LaLiga y le ha dado los tres puntos a los de Manuel Pellegrini frente a un Valencia que sigue sin dar buenas sensaciones; así lo hemos vivido y contado en directo

En el sin sentido de LaLiga de que un encuentro de la jornada uno se esté jugando después de la jornada dos -cosas únicas y especiales de esta competición-, Mestalla ha podido vivir un encuentro donde el conjunto verdiblanco ha podido gozar de su segunda victoria de la temporada, todo ello gracias a un Pablo García que se reivindica con su primer gol en LaLiga como verdiblanco. Tras una primera parte donde las ideas escasearon, la segunda parte se volvió eléctrica. Y, en este contexto, saben moverse los expertos. Fran García y Pablo se entendieron a las mil maravillas para que el canterano pudiese anotar un auténtico golazo desde la medialuna del área para darle los tres puntos a los de Heliópolis.

Del atrevimiento del Valencia al control bético

La sorpresa del partido salió, más o menos, una hora y media de que rodase el balón en Mestalla. Manuel Pellegrini decidió hacer una rotación entera de la defensa (con la excepción de Ángel Ortiz) junto a la aparición de Deossa en el pivote junto a Facundo Bernal. El chileno comentó que, en este aluvión de partidos, es necesario rotar. Pero sorprende que disponga de tantos cambios y de un jugador que sigue estando bien apuntalado en la rampa de salida. Sorpresas que provoca que el mercado se cierre después del comienzo de campeonato.

Los de Corberán fueron los que mejor salieron al terreno de juego, dejando a los béticos sin apenas opciones en ataque y combinando en busca de la portería de Valles. Así llegaron los dos primeros disparos del encuentro, siendo el de Sato dentro del área en el que más se tuvo que emplear a fondo el portero sevillano. No es algo que asuste a los de Pellegrini que, con su verticalidad, encontraban los espacios. Aquí uno de los que ya empieza a destacar es Riquelme, que ya está dando pistas que lo de la pasada campaña pudo ser un mero espejismo. De su cabeza salió una de las más peligrosas del Betis, que vio como enemigo a Guido Rodríguez para que Cucho pudiese enganchar bien el disparo.

Poco a poco, fueron adueñándose del balón y los extremos no paraban de sumar acometidas peligrosas. Uno de los detalles más curiosos es la disposición que el chileno fue plantando durante el devenir de los minutos, con un Deossa ubicándose algo menos retrasado de Cucho y siendo uno de los que más recuperaciones estaba sumando. El nerviosismo se iba instalando en el conjunto che, el peor síntoma posible frente a uno de los equipos que más castiga eso. Sin embargo, y esto fue un síntesis que confirmó Pellegrini en el Cooling Break, le sigue faltando la creación, algo que ya sucedió en La Cartuja el pasado viernes. Encontrar la creatividad de Fornals, lo que requería el mismo.

Tras esa pausa, el Betis empezó a buscar con balones largos a Cucho Hernández, teniendo el guardameta macedonio salir de su área para evitar que la jugada fuese a mayores. Era un hecho que esa chispa che ya se había perdido, y la grada empezó a contagiarse de ese síntoma. Lo intentaba, pero apenas era capaz más de tres cuartos de campo, algo indicativo de un equipo sin calidad. Corberán lo tuvo claro y es que, si quería oler el peligro, tenía que buscar el carril de un Junior Firpo que volvía a mostrar el nivel habitual durante su estancia en el Betis. Y eso ya se sabe lo que significa. De las últimas cosas de la primera parte fue una tarjeta para él en una jugada donde no era capaz de quitársela a Sato. Superado casi siempre, pero ya no es algo que sorprenda.

La cantera verdiblanca vuelve a ser decisiva

¿A quién no le gusta el ritmo y la electricidad? Pues con ese propósito salieron ambos equipos, con un Antony persistente y atrevido; y un Valencia que era capaz de hacer daños en los espacios. El extremo brasileño hizo suya la banda derecha y brindó peligro a Cucho Hernández en algunas internadas peligrosas. Los de Corberán no se echaron atrás y, a pesar de que el juego corría en las botas verdiblancas, empezó a leer bien las distintas alternativas que este brindaba. Buenos fueron los cambios ches, con las apariciones de Sadiq y Rioja que descontrolan.

A falta de ideas, Pellegrini lo tuvo claro el viernes y también en la noche de este martes. La solución siempre es Isco. El de Arroyo de la Miel siempre tiene esos chispazos, pero es complicado esperar algo más de él. Buena prueba de ello fue una contra a la que acompañó al punta cafetero, pero que apenas pudo llegar en condiciones a tomar una errónea decisión. Pellegrini necesita recuperar urgentemente una solución a esto. Esta entrada de Isco también arrojó el regreso de Deossa a ese pivote para la creación de juego, conformando buen trabajo junto a Facundo y actuando en la presión. Pero en ataque se mostró desconectado.

Ante un Valencia que esperaba y esperaba, el técnico verdiblanco decidió actuar de nuevo para introducir a la nueva ilusión bética, procedente de Irlanda y de nombre Troy Parrott. Sus primeros minutos dejaron ya su primer gran fallo, encontrándose solo en el flanco derecho y siendo incapaz de poner el balón entre los tres palos, algo que puede venir también provocado por la sorpresa de no estar en fuera de juego. No se puede decir que los de Corberán no respondiesen rápido, y es que Sadiq estuvo a centímetros de empujar una gran internada che.

Ya como último cambio, el Betis dio entrada a Pablo García, en busca de recuperar de nuevo a esa referencia en banda. Corberán lo admitió en la pausa de hidratación: "hay que sufrir físicamente". Y eso lo buscaba aprovechar el equipo de Pellegrini. Pero, el más listo de la clase fue el del Parque Alcosa. ¡Qué forma de estrenarse en Primera! En una contra que partió de las botas de Pablo, encontró a Fran García como socio en el costado, y el canterano encontró ese espacio en la medialuna del área para embaucar un tremendo disparo ante el que nada pudo hacer Dmitrievski.

Cuando parecía más fuera que dentro, y con el Hull City presionando, el canterano se reivindica. Mucho ha sido el sufrimiento que ha pasado el llamado a ser la promesa verdiblanca. No le entró frente a la Real Sociedad hace un año, pero ya ha entrado en Valencia. Habrá que ver lo que deparan estos días pero hay algo claro, y es que ya ha conseguido anotar en liga con el equipo de sus amores.

El Valencia, a pesar de ello, no dudó en volcarse en busca del empate. Álvaro Valles, tras el gol del canterano, tuvo que actuar de forma milagrosa en una acción de Sadiq. Y los de Pellegrini volvieron a sufrir, guion parecido a lo acontecido el viernes. Sin embargo, la resiliencia hicieron que no apareciesen acciones más peligrosas y los béticos pudieron disfrutar de la segunda victoria de la temporada.

Ficha técnica

Valencia CF: Dimitrievski; Maffeo, Tárrega, Diakhaby, Pepelu, Jesús Vázquez; Sato, Guido Rodríguez, Danjuma (Ugrinic. 54'); Javi Guerra y Hugo Duro (Sadiq, 54').

Real Betis: Álvaro Valles; Ángel Ortiz (Bellerín, 71'), Diego Llorente, Valentín Gómez, Junior Firpo (Fran García, 58'); Deossa, Facundo Bernal, Fornals (Pablo García 78'); Antony, Riquelme (Isco, 58') y Cucho (Troy Parrot, 71').

Árbitro: El colegiado Jon Ander González (colegio vasco) fue el encargado de arbitrar el encuentro. Juan Luis Pulido, del colegio canario, en la sala VOR. Tarjeta amarilla para Sato, Junior Firpo y Diakhaby.

Goles: 0-1 Pablo García (Minuto 83').

Incidencias: Partido correspondiente a la 1ª jornada de LaLiga EA Sports, celebrándose en el Estadio de Mestalla.