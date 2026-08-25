Movimientos por Deossa con dos nuevos pretendientes que avivan las esperanzas del Betis

Titular hoy contra el Valencia, el colombiano suma más pretendientes con el fútbol heleno como nueva opción para activar la llave del mercado bético en la recta final

El Betis precisa una venta como la de Deossa para afrontar la recta final del mercado con opciones de abrir espacio para sus principales objetivos, Ceballos y Amrabat, y lo cierto es que al 'culebrón' del colombiano, iniciado en los albores del mercado, todavía le quedan capítulos este verano y aún podría tener un desenlace favorable para los intereses verdiblancos.

A día de hoy se antoja difícil que se consume la venta después de romperse las negociaciones con Vasco da Gama y por el cambio de opinión del cafetero ante su protagonismo en pretemporada y reforzado por su titularidad hoy ante el Valencia, ya en su posición natural de centrocampista.

Sin embargo, los movimientos que siguen produciéndose alrededor de Deossa provocan que todavía no se dé por cerrado este asunto tanto en cuanto están surgiendo nuevos pretendientes, sobre todo en Europa.

Vivo interés en Grecia por Deossa

Así, más allá del insistente runrún del Club América de México, la mayoría de llamadas interesantes proceden ahora del Viejo Continente, pues al interés evidenciado en la Premier ahora se han sumado dos nuevos equipos dispuestos a cubrir las expectativas económicas del Betis, tasadas en alrededor de 13 millones para obtener plusvalía con su traspaso.

En este sentido, los dos clubes más poderosos del fútbol griego han irrumpido en la carrera por Deossa y ya han realizado los primeros movimientos para intentar su incorporación.

De ese modo, el periodista Pablo Oliveira, especialista en mercado, asegura que tanto Panathinaikos como Olympiacos quieren al futbolista bético y que ya han entrado en contacto con el entorno del colombiano para tantearle y conocer si está abierto a la posibilidad de cambiar La Cartuja por la liga helena.

De momento, sin contactos directos con el Betis

De momento, a la espera de recibir o no la luz verde de Deossa, las intenciones de ambos clubes no han pasado de esta línea, por lo que no ha habido todavía contactos formales con el Betis. Los habrá, según esta fuente, en el caso de que al cafetero le convenciera la propuesta que le pongan sobre la mesa, que tendría que ser jugosa en lo económico para dar este paso en su carrera.

A priori, lo más probable es que Deossa decline estas dos vías, si bien todavía no se conoce la posición al respecto del jugador, que, a día de hoy, ha recuperado la ilusión en La Cartuja y más después de que Pellegrini lo haya introducido en las rotaciones y otorgado esta noche una nueva oportunidad, lo que, a la par, podría ser un mensaje para el club en la recta final del mercado.