Expectación con el futuro de Deossa: "Le he dicho que las puertas aquí están abiertas"

El mediapunta colombiano Johan Rojas, que coincidió con el de Marmato en Monterrey y le considera "un amigo", prácticamente "un hermano", le ha recomendado fichar por el Vasco da Gama, donde ya juegan otros cuatro compatriotas, aunque el futuro del '18' parece estar en la Premier

"Sí, claro. Es mi hermano, es mi amigo. No me sale del alma a mí de pronto hablar de la negociación, pero, desde mi parte, siempre va a estar recomendado Vasco da Gama por el club que es, por lo que conozco, por cómo me han tratado. Siempre le he dicho que las puertas aquí están abiertas, que lo van a tratar demasiado bien, pero no me corresponde, no me compete hablar sobre temas que quizás se manejan en la transferencia. Entonces, como te dije, de mi parte siempre sale hablarle bien del club, de las personas del club, y esperemos que se logre dar porque es mi hermano, es mi amigo y, obviamente, queremos buenos jugadores para Vasco", aseguraba esta semana Johan Rojas.

El de Medellín se refería al por ahora frustrado fichaje de Nelson Deossa por la entidad cruzmaltina, que lo tramitó infructuosamente durante mes y medio, pero que, tras solventar sus problemas societarios, se encontró con las dudas del de Marmato, decidido de momento a quedarse en Heliópolis. En Sao Januário se encontraría con cuatro compatriotas, porque, aparte de Rojas, militan en la plantilla albinegra Carlos Cuesta, Andrés Gómez y Marino Hinestroza, a algunos de los cuales conoce, aunque el tema económico y deportivo parece pesa más. De hecho, tras una intentona de última hora, el 'Time da Virada' ha preguntado por el pivote Alexsander Gomes, del Atlético Mineiro.

Pendientes de los movimientos de última hora desde tierras británicas

Aunque Nelson Deossa ha tomado la decisión de quedarse en el Real Betis, ni el club ni el jugador cierran la puerta del todo, especialmente si, como se rumorea en el mundillo, aparece un club de la Premier League (mejor que Championship, desde donde le ha llegado el interés de un par de ellos). Hasta cuatro equipos ingleses monitorizaron al '18' en directo durante el amistoso en Dublín ante el Arsenal por medio de ojeadores acreditados y seguramente se llevaron una grata impresión, ya que el de Marmato marcó un golazo y dio una asistencia a Pablo Fornals, todo ello desde su nueva demarcación de 'falso 9'. Quedan 15 días de mercado y todos los escenarios están abiertos.

Una salida con la que se contaba en Heliópolis para rematar la planificación, con Ceballos esperando

En La Cartuja contaban con una gran venta y/o la salida de Nelson Deossa, en principio negociada con River Plate y luego Vasco da Gama bajo la fórmula del préstamo con obligación de compra. La hoja de ruta pasa por recuperar los algo menos de 12 millones de euros invertidos hace un año en su contratación, acaso logrando una pequeña plusvalía, un movimiento que todavía se persigue, pues se antoja clave para rematar la planificación. A la espera de un delantero centro y un pivote, se desea igualmente hacer sitio a Dani Ceballos, una labor por ahora imposible por razones de índole salarial, pero que sería más factible (también por la posición que quedaría vacante) sin el de Marmato.