Enzo Barrenechea, de las alternativas preferidas a Amrabat, se pone más a tiro

El Benfica abre un poco la mano para dejar salir al pivote argentino, vigilado desde finales de 2023 en La Cartuja; aunque la prioridad sigue siendo el delantero, tras cuya contratación se procurará hacer sitio a Dani Ceballos, los heliopolitanos ansían otra pieza más por dentro si hay margen

Hace casi tres años que el Real Betis sigue de cerca a Enzo Barrenechea, entonces cedido por la Juventus en el Frosinone. Pero el verano siguiente apareció Monchi para llevárselo al Aston Villa junto al carrilero Samuel Iling-Junior como parte del pago por Douglas Luiz, descontando 22 millones de euros a la 'Vecchia Signora', que, aun así, tuvo que pagar 51,5 millones por el mediocentro brasileño. En Birmingham no echó raíces, aunque el Benfica, tras destacar en el Valencia CF, aceptó una cesión remunerada (tres millones) y lo compró luego por otros 12 millones al cumplirse las condiciones para que la opción de compra se volviese obligación. Ya no lo quiere.

En La Cartuja tomaron buena nota del crecimiento del de Villa María en LaLiga y, tras una consulta que confirmó el ahora director de fútbol profesional del RCD Espanyol, no vieron rentable la inversión por él, si bien su nombre nunca ha desaparecido del todo de la agenda de Manu Fajardo. Este verano, con déficit en la 'sala de máquinas' tras las salidas de Sofyan Amrabat y Sergi Altimira más la única entrada de Facundo Bernal, vuelve a mirar hacia la capital lusa, donde, según 'Record', el Benfica ya no es tan drástico en las condiciones para dejarle marchar, pasando de la exigencia de un traspaso a contemplar el préstamo, de momento sólo con venta asegurada el verano que viene.

Todavía no está Enzo Barrenechea del todo a tiro, pues el Real Betis sólo contempla actualmente operaciones con jugadores libres o cedidos, como máximo con opción de compra, lo que no exprime su margen salarial. De todas formas, a la espera de alguna gran venta más que abra hueco a Dani Ceballos, la máxima prioridad es el fichaje de un delantero centro, pero sin olvidar un eje de la parcela ancha para el que se aparca el retorno del de Huizen, que, eso sí, adelanta sus deberes negociando su desvinculación del Fenerbahçe para ofrecer, como el utrerano, las máximas facilidades a los verdiblancos en una recta final del mercado donde pueden pasar muchas cosas.

Sin problemas con el pasaporte: es comunitario desde 2019

Comprado por el Sion suizo en agosto de 2019, lo hizo ya Enzo Barrenechea con la doble nacionalidad bajo el brazo. De ascendencia italiana, el mediocampista argentino no ocupó cupos extracomunitarios ni en la Superliga helvética ni luego durante su periplo por Juventus, Frosinone, Aston Villa, Valencia y Benfica. Por tanto, no sería un problema, llegado el caso, para el Real Betis, que todavía no ha asegurado la continuidad de Natan de Souza y Nelson Deossa (sobre todo este último), pero que tiene los tres huecos permitidos ahora mismo ocupados por un Antony Matheus dos Santos que se quedará seguro, más el otro brasileño y el colombiano.