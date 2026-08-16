Iturralde González corrige su opinión sobre el penalti decisivo en el Sevilla - Rayo Vallecano

El popular excolegiado cambió de opinión en directo y pasó de la indignación por la decisión en la prolongación a reconocer que existe contacto, respaldado por otros expertos

El Sevilla logró imponerse al Rayo Vallecano en su debut liguero gracias a una remontada culminada en la prolongación merced a un penalti transformado por Peque. De Burgos Bengoetxea señaló pena máxima por un derribo en el área de Lejeune a Robbie Ure, decisión que ha generado mucha polémica y que ha causado indignación en Vallecas por el hecho de que el colegiado no la revisara en el monitor.

Así lo expresó, por ejemplo Beñat San José, técnico franjirrojo: "Yo creo que tal vez si hubiese ido el árbitro después a revisar él por su cuenta, igual lo hubiese echado atrás, porque para mí no lo toca".

El último fichaje nervionense recortó en el área al central y se produjo un impacto en el pie del escocés, casi imperceptible desde algunos ángulos, pero que existe tal y como se aprecia en diversas tomas televisivas.

Iturralde, de no ver nada a apreciar el contacto con la bota de Ure

Esta circunstancia provocó que el popular exárbitro Iturrade González reculara en directo en cuanto a su apreciación de la acción durante la retransmisión en Carrusel Deportivo de la Cadena SER. De ese modo, su primera reacción, tras ver el lance en directo, fue molestarse por la decisión del árbitro, hasta el punto de reclamar la intervención del VAR y pedir amarilla para Robbie Ure.

"El delantero se tira, no le tocan y encima se pone la mano en la rodilla. El VAR tiene que llamar al árbitro y amarilla al atacante por simular", exclamó Iturralde mientras crecía la indignación en el plató, donde el presentador del espacio radiofónico, Jorge Escorial, incidía en que no había penalti de ningún tipo.

Sin embargo, tras observar varias repeticiones, Iturralde levanta la voz en pleno bullicio y rectifica su primera apreciación, avisando de que, efectivamente, había contacto entre las botas de los dos futbolistas: "Bueno, puede ser que le toque un poco, eh".

El exárbitro Uxío Caamaño defiende la decisión del colegiado

Más claro lo vio otro experto en arbitraje que expresa su punto de vista en redes sociales, el excolegiado Uxío Caamaño, conocido en la red social 'X' como Mr Asubío. De este modo, se posiciona claramente del lado de De Burgos Bengoetxea y defiende la decisión con el respaldo de una imagen con mucho zoom en la que se aprecia con claridad el contacto.

"Para mí es penalti. Contacto es leve, sí, pero como coge en aire al atacante a la hora de posar el pie en el suelo, puede y para mí lo desequilibra. Otra debate sería que ese mismo contacto fuese con el pie apoyado en el suelo, que ahí ese mismo contacto ni lo desequilibra ni lo derriba. Esa para mí es la gran diferencia", señaló el excolegiado Uxío Caamaño para alimentar un debate que dio mucho que hablar en redes sociales.