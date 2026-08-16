Luis García Plaza insiste en que "tiene que venir gente" a un equipo "de pico y pala" al que ya sólo le quedan "40 puntos"

Guiño a la afición del míster nervionense, que sabe que la grada es consciente de que "ya no es el gran Sevilla de antaño, el de los grandes fichajes", por lo que espera el apoyo para una temporada dura que ha empezado con un triunfo sufrido, pero, a su juicio, "merecido"

"Sí, son tres puntos muy buenos. Éstos valen igual que cuando vine al final de la pasada temporada. Son tres puntos grandísimos, y creo que hemos merecido ganar, sinceramente. No puedes esperar un arranque tan malo; al final son desgracias. El equipo había salido muy bien, pero te viene una situación de gol en un error individual y se lo regalamos prácticamente. Mala suerte para Arouna Sangante, que había hecho una pretemporada genial y que, después de ese error, ha hecho un partido espectacular. Pero el equipo se ha repuesto y los cambios han entrado muy bien; han insistido, han picado, todo el mundo ha aportado...", se vanagloriaba en los medios del club Luis García Plaza.

El madrileño reflexionaba sobre la última acción y el resto del choque ante el Rayo Vallecano: "Llega el final, con diez jugadores encima, y un gran robo de Manu Bueno, que se 'ha cascado' una gran jugada... Estoy muy contento y me alegro mucho por la afición. Somos ese equipo de no dar nada por perdido. Ellos sólo han generado por errores nuestros, robos y balones largos. Nos han sorprendido, porque han cambiado hasta la forma de presionar por lo que habíamos visto en verano. Si hubiésemos empatado, también habríamos estado contentos, pero ganar es otra cosa. Las sensaciones son muy buenas".

Respecto a la grada, un guiño del entrenador del Sevilla FC para terminar su alocución antes de pasar por sala de prensa: "Lo que viví aquí el año pasado fue increíble. Espero que no nos abandonen, porque los necesitamos y, sin ellos... No creo. La afición del Sevilla FC sabe de lo que va esto. Sabe que no es el gran Sevilla del pasado, de los grandes fichajes, sino que entiende que es un Sevilla de pico y pala. Seguro que va a estar con nosotros".

Tres penaltis, una roja, un gol anulado...

"Bueno, sí, hay tres penaltis. Que pita tres y nos quita uno; los tengo que ver. No lo sé, no te puedo decir. Yo voy con la camiseta de Sevilla FC, no dudéis, entonces me parecen los tres. Fíjate lo que te digo. Pero bueno, son normales. Cada uno habla de lo suyo. Los tengo que ver en la TV, no te puedo hablar. A mí el primero me parece penalti, el que se la quita a Álvaro también, y el último no lo sé porque es el único que todavía no he visto".

Faltan fichajes

"Somos 17 profesionales nada más. Había en el banquillo muchos canteranos y tiene que venir gente. Además, el club lo dice también, no lo digo yo solo, lo dijo el director deportivo. Necesitamos más profesionales. Somos un equipo que ha jugado con dos jugadores que el año pasado estaban en Primera RFEF, otros seis en el banquillo que estaban en Primera RFEF... El club, yo y todos tenemos que completar la plantilla. Pero bueno, tres puntos que son muy buenos para toda esa formación".

Nombres propios

"Yo quería que Arouna Sangante me mirase y no me miraba. Lo ha tenido que pasar mal; luego se ha rehecho y ha tenido una segunda parte muy buena. En la acción del último penalti el que ha hecho un jugadón es Manu Bueno, que ha sido espectacular. El 80% de esa jugada es de Manu Bueno. Luego, Robbie Ure ha estado muy bien, nos ha dado lo que le pedíamos. Nos ha dado mucho".

Una temporada larga por delante

"Me alegro de romper eso (dinámica negativa propia y del equipo), que son datos y estadísticas, pero lo importante es que hemos ganado. Tenemos tres puntos más, ya quedan menos. Ya quedan 40; hay que seguir".