Sevilla 2-1 Rayo: Espanta los viejos fantasmas desde el punto de penalti

Un error clamoroso de Sangante nada más empezar puso el partido cuesta arriba a los nervionenses, que mejoraron con los cambios en la reanudación para remontar desde el punto de penalti y anotarse los tres primeros puntos del curso; así lo vivimos y lo contamos minuto a minuto

El Sevilla FC remontó ante el Rayo Vallecano (2-1) en la primera jornada de LaLiga 26/27 para sumar tres puntos que parecían imposibles a tenor de la desgraciada presentación, con un fallo clamoroso de Arouna Sangante que lo puso todo muy cuesta arriba antes de romper a sudar. Pero los blanquirrojos resistieron, supieron sufrir y se reinventaron en la segunda mitad para voltear el marcador desde el punto de penalti a la tercera: tras anularse el señalado sobre Isaac Romero, sí progresaron los forzados por Miguel Sierra y Robbie Ure, transformados por Jon Guridi y 'Peque' Fernández, respectivamente, el ex racinguista en el minuto 97.

Interesante se antojaba la puesta de largo de Luis García Plaza, con el jovencísimo Nico Guillén a los mandos y el también canterano Miguel Sierra percutiendo por derecha a la espera de más fichajes. Incluso, Joaquín Martínez 'Oso' tardó muy poco en probar los reflejos de Augusto Batalla con un zurdazo cruzado, aunque los fantasmas de las temporadas anteriores emergían enseguida: Óscar Valentín se la roba a Jon Guridi y Arouna Sangante se hace un lío incomprensible junto a Odysseas Vlachodimos, permitiendo que Álvaro García se marchara solo y remachase el 0-1 a puerta vacía antes de cumplirse siquiera el minuto 4.

Incluso, Randy Nteka estuvo a punto de hacer el segundo tres después a pase del goleador utrerano, marrando a bocajarro el 'falso 9' franco-angoleño. Los nervios, lógicamente, atenazaban al anfitrión, lo que intentaban aprovechar los franjirrojos con una presión intensa y una verticalidad que obligaba a extremar precauciones, como cuando el meta griego tuvo que salir al borde de su área, ya sin intermediarios indeseados, para evitar males mayores. El Rayo Vallecano no tenía problemas, menos aún ahora, en entregar la iniciativa a su rival, consciente de que habría mayores espacios para seguir castigándolo.

Cumplida la media hora, De Burgos Bengoetxea invalidaba el segundo de Isi Palazón, que cabeceaba a placer en plancha a la red un centro de Andrei Ratiu, pero que se había deshecho previamente con un agarrón ilegal de Juan Iglesias. La grada no tardaría en brindar los primeros silbidos tras un centro-chut del deseado Jorge de Frutos que se paseó por el área chica. Con todo, a ocho del intermedio se encontró el Sevilla FC con un penalti que podría calificarse de no forzado, fruto más de la torpeza de Augusto Batalla al cruzarse delante de un Isaac Romero que le había esquivado que de la pujanza del lebrijano, si bien Trujillo Suárez corrigió al árbitro principal desde el VAR. Al final, nada.

Durante el prolongado alargue, eso sí, hubo brotes verdes para alimentar la ilusión en la reanudación, como un centro cerrado de Arouna Sangante que Isaac Romero, ganando a su par, cabeceaba fuera. Eso sí, fue intervencionista e impaciente Luis García Plaza, que introdujo justo tras el descanso a 'Peque' Fernández y al debutante Robbie Ure, la gran apuesta ofensiva de José Ignacio Navarro, con sólo un entrenamiento con sus compañeros, aunque rodado en la ya avanzada Allsvenskan sueca. Retrasaba su posición Jon Guridi, inédito como 'enganche' y más activo paradójicamente como pivote, forzando el segundo penalti con un zurdazo ajustado.

Desvió con apuros Augusto Batalla y fue más listo Miguel Sierra que Álvaro García, adelantándose dentro del área para que el utrerano lo derribara en su intento de despejar. No hubo protestas esta vez ni revisión desde Las Rozas. El de Azpeitia, ante el ruido de grillos cuando tocaba ejercer la responsabilidad, lanzó la pena máxima y consiguió pronto el 1-1. Un impulso anímico que reactivó a los blanquirrojos, con mucha presencia por fuera y un zurdazo desviado a la media vuelta del esperado ariete escocés, pero no tardarían en despertar de nuevo los vallecanos. Lo percibió Beñat San José, que pasó a una doble punta con Alemao Zurawski y Sergio Camello.

Se rompía al filo del ecuador de esta fase el partido, con intercambio de golpes por parte de dos escuadras que no se conformaban con las tablas. Probó por bajo 'Peque' Fernández a Augusto Batalla con su pierna mala, mientras que Andrei Ratiu sorprendía a la espalda de Gabriel Suazo para merodear por el área sin encontrar a la postre un rematador. Tampoco alcanzó a continuación Robbie Ure un balón peinado por Joaquín Martínez 'Oso' que había colgado Juan Iglesias. Ya sobre la bocina y tras el carrusel de cambios, Florian Lejeune y Alemao Zurawski acariciaron el segundo de falta directa y a la salida de un córner, respectivamente.

Para colmo de males, con el Rayo mucho mejor, Kike Salas vio la roja directa en el 88 al cortar de manera brusca la contra de un Jorge de Frutos que, como reclamaba amargamente Luis García Plaza, se la había llevado con la mano. Tocaba sufrir en el epílogo para amarrar un punto que, visto lo visto, sabía a gloria en Nervión. Eso sí, contra pronóstico, iba a llegar el tercer penalti de la noche en el tercero de los siete minutos de alargue: pérdida de Pedro Díaz ante 'Peque' Fernández y recorte de Robbie Ure ante Florian Lejeune que no genera duda alguna, pese a ser leve, en De Burgos Bengoetxea. Lo convirtió esta vez el atacante catalán para desatar la euforia en el sevillismo.

Ficha técnica del Sevilla - Rayo de la primera jornada de LaLiga

Sevilla FC: Vlachodimos; Juan Iglesias, Sangante, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Nico Guillén (Peque 46'); Miguel Sierra (Vargas 70'), Guridi (Manu Bueno 82'), Oso (Ejuke 78'); e Isaac Romero (Robbie Ure 46').

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Balliu; Óscar Valentín (Pelayo 78'), Unai López (Pedro Díaz 78'); De Frutos, Isi Palazón (Camello 65'), Álvaro García (Fran Pérez 70'); y Nteka (Alemao 65').

Árbitros: De Burgos Bengoetxea (vasco), con el tinerfeño Trujillo Suárez en el VAR. Roja directa al nervionense Kike Salas (88'). Amarillas a los locales Isaac Romero, Guridi, Suazo y Agoumé, así como a los visitantes Álvaro García, Unai López y Fran Pérez.

Goles: 0-1 (4') Álvaro García; 1-1 (52') Guridi, de penalti; 2-1 (97') Peque, de penalti.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la primera jornada de LaLiga EA Sports 26/27, disputado en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla ante 36.777 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por las víctimas del terremoto de Colombia, así como por todos los socios y ex jugadores blanquirrojos fallecidos durante los últimos meses.