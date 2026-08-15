Aguerd rompe su silencio sobre por qué frenó el regreso a la Real Sociedad y apunta a Matarazzo

El defensa marroquí ha publicado un comunicado explicando por qué finalmente no ha fichado por la Real Sociedad a pesar de que había un acuerdo cerrado

El regreso de Nayef Aguerd iba a ser una de las operaciones más destacadas del mercado de fichajes de la Real Sociedad. El equipo txuri-urdin había llegado a un acuerdo con el Olympique de Marsella, club en el que milita el internacional de Marruecos, para su fichaje para la próxima temporada en calidad de cedido. Sin embargo, este movimiento se frenó a última hora causando auténtica sorpresa.

Ante las especulaciones que han surgido sobre el motivo por el que finalmente Aguerd no regresará a la Real Sociedad, que apuntaban a que sus pruebas físicas habían dejado dudas en el conjunto donostiarra, ha sido el propio jugador el que ha roto su silencio y se ha pronunciado a través de sus redes sociales, contando su versión.

Nayef Aguerd explica por qué finalmente no va a regresar a la Real Sociedad

El central marroquí ha publicado un comunicado oficial a través de sus redes explicando por qué finalmente no estará de vuelta en el Reale Arena para el curso que acaba de comenzar este mismo fin de semana.

"Quiero aportar algunas precisiones sobre estos últimos días. Tuve la oportunidad de plantearme un regreso a la Real Sociedad, un club al que respeto enormemente y por el que siento mucho cariño" comenzó a explicar el internacional de Marruecos, antes de esclarecer los motivos que le han llevado a dar marcha atrás a esta operación.

"Después de un intercambio con el entrenador, tuve la ocasión de hablar con él sobre mi protocolo de reincorporación. Esta cuestión quedó después en suspenso mientras se llevaban a cabo las negociaciones entre los clubes" avanza, dejando claro que todo tiene que ver con su integridad física, ya que el defensa fue operado de pubalgia en marzo y llevaba meses sin competir.

Aguerd apunta a Pellegrino Matarazzo como responsable de su no fichaje por la Real Sociedad

"Mi reconocimiento médico se desarrolló perfectamente y fue validado por ambos clubes. Por lo tanto, no había ningún problema médico. La única cuestión tenía que ver con este protocolo de reincorporación progresiva, necesario para permitirme recuperar todas mis capacidades en las mejores condiciones" asegura Aguerd, descartando los primeros motivos que se habían dado para explicar esta operación fallida y dejando claro que sigue en plena forma.

Sin embargo, los desencuentros con el equipo vinieron por su periodo de adaptación a la competición, señalando directamente a Matarazzo. "El entrenador quería poder contar conmigo inmediatamente. Respeto totalmente su postura. Por tanto, no se trata ni de un capricho ni de una falta de respeto hacia la Real Sociedad ni hacia nadie. Es simplemente una decisión responsable para preservar mi cuerpo y poder afrontar la temporada al completo, como todo el mundo desea" explica el jugador marroquí, que no regresará a La Liga para velar por su salud física.

"Soy consciente de la situación económica del Olympique de Marsella (que necesita vender" y sé que, en el fútbol, todavía pueden pasar muchas cosas de aquí al final del mercado. Pero mientras lleve esta camiseta, lo daré todo y lucharé por el club, mis compañeros y los aficionados" concluye el comunicado de Aguerd.