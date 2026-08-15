La alineación de Xabi Alonso ante la Real Sociedad agita el mercado del Chelsea

Las ausencias de Nicolas Jackson, Liam Delap y Tosin Adarabioyo alimentan su posible salida de Londres, mientras Enzo Fernández vuelve al banquillo y Morgan Rogers debuta como titular en Stamford Bridge

Xabi Alonso ha prescindido de Nicolas Jackson, Liam Delap y Tosin Adarabioyo para el amistoso que el Chelsea disputa este sábado ante la Real Sociedad en Stamford Bridge. Ninguno aparece en una convocatoria marcada por el mercado, ya que los tres todavía podrían abandonar Londres antes del cierre de la ventana estival.

El encuentro, programado para las 15.00 horas en España, es el último ensayo de ambos conjuntos antes del comienzo de sus respectivas competiciones. También representa el estreno de Xabi como entrenador del Chelsea ante su nueva afición y frente al club en el que comenzó su trayectoria profesional.

Jackson, Delap y Tosin desaparecen del Chelsea en pleno mercado

Una ausencia aislada podría responder a una cuestión física o a un simple reparto de minutos. Que Jackson, Delap y Tosin se queden fuera al mismo tiempo ofrece una lectura mucho más profunda. Los tres se encuentran entre los futbolistas por los que el Chelsea está dispuesto a escuchar propuestas durante las próximas semanas.

Jackson regresó este verano después de su cesión al Bayern de Múnich, donde anotó 11 goles en 34 partidos y conquistó la Bundesliga. El delantero senegalés conserva un importante valor de mercado y el Aston Villa aparece entre los clubes que siguen su situación, aunque el jugador no ha descartado pelear por un puesto en Londres.

Más delicado es el escenario de Liam Delap. El Chelsea pagó alrededor de 35 millones de euros al Ipswich Town por el delantero, pero su primera temporada quedó condicionada por los problemas físicos y una producción de apenas un gol en 28 jornadas de Premier. Su doblete de penalti ante el Johor durante la gira asiática no ha sido suficiente para garantizarle un lugar.

Tosin Adarabioyo completa el grupo de ausentes. El central, que llegó libre desde el Fulham en 2024, ha perdido terreno ante la competencia existente en la defensa. La presencia de Wesley Fofana, Maxence Lacroix y Levi Colwill en el once refuerza la sensación de que Xabi Alonso ha definido una jerarquía provisional para el comienzo del curso.

João Pedro gana el pulso mientras Enzo Fernández regresa al Chelsea

La principal consecuencia de las ausencias se encuentra en la punta del ataque. João Pedro será la referencia ofensiva contra la Real Sociedad, acompañado por Pedro Neto y Cole Palmer. El brasileño comienza la tarde como el delantero mejor colocado dentro de los planes del técnico español.

El Chelsea dispone de una plantilla cercana a los 40 jugadores y necesita reducirla antes del cierre del mercado. La acumulación de atacantes obliga a tomar decisiones y la convocatoria frente al conjunto donostiarra deja una primera pista: João Pedro parte por delante de Jackson y Delap en la carrera por ocupar el centro del ataque.

Enzo Fernández, por su parte, regresa a una lista después de disfrutar de unos días adicionales de descanso. El centrocampista argentino comienza en el banquillo, una decisión vinculada a su incorporación tardía a la pretemporada y no necesariamente a una pérdida de protagonismo. A pesar de los rumores sobre un posible traspaso, su importancia sigue siendo indiscutible dentro del conjunto 'blue'.

Reece James y Palestra perfilan el nuevo Chelsea de Xabi Alonso

La alineación elegida apunta a una defensa de tres centrales formada por Fofana, Lacroix y Colwill. Reece James y Marco Palestra ocuparán los carriles, mientras Caicedo ejercerá como elemento de equilibrio por delante de la última línea. Robert Sánchez mantiene su sitio en la portería.

El dibujo puede transformarse durante cada fase. James tiene capacidad para cerrarse y actuar junto a Caicedo cuando el Chelsea controla el balón, mientras Palestra ofrece mayor profundidad por fuera. Palmer y Neto dispondrán así de libertad para moverse por detrás de João Pedro y atacar los espacios interiores.

Es una estructura reconocible en los equipos de Xabi Alonso: tres defensores durante la salida, carrileros altos y numerosos futbolistas ocupando posiciones por dentro. Más allá del resultado, el entrenador necesita comprobar si sus jugadores han asimilado los mecanismos antes de visitar al Fulham el próximo 24 de agosto en la primera jornada de la Premier League.

La Real Sociedad y Stamford Bridge cierran el círculo de Xabi Alonso

El partido también posee una carga emocional evidente. Xabi se presenta en Stamford Bridge ante la Real Sociedad, el equipo donde se formó, llegó a ser capitán y dio sus primeros pasos como entrenador al frente del filial. El conjunto txuri urdin fue igualmente el club de su padre, Periko Alonso.

Con la última prueba antes de iniciar su andadura en la Premier League, Xabi Alonso dibuja el que puede ser su Chelsea, donde hace hueco para el regreso de Enzo Fernández, mientras que señala la puerta de salida a tres descartes.