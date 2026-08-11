Xabi Alonso tiene un problema en el Chelsea: demasiados '9' para un solo puesto

El Chelsea afronta las últimas semanas del mercado con un problema en la delantera: Xabi Alonso cuenta con demasiadas opciones para un solo puesto. João Pedro parte como favorito, mientras el club busca salida para varios atacantes

Xabi Alonso habla frente a los medios en la victoria contra AC MilánIMAGO

El Chelsea encara las últimas semanas del mercado de fichajes con una de las tareas más complicadas en sus oficinas: reducir una plantilla que sigue teniendo demasiados efectivos. El problema se hace especialmente evidente en la delantera, donde Xabi Alonso dispone de numerosas alternativas para una única posición.

El técnico tolosarra afronta su primera temporada al frente del conjunto londinense con 41 jugadores en la primera plantilla y una situación especialmente difícil de gestionar en el puesto de delantero centro. Entre las opciones disponibles aparecen Joao Pedro, Danny Welbeck, Liam Delap, Nico Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha, Dastan Satpaev, David Datro Fofana y el canterano Mheuka.

Una acumulación de futbolistas que obliga al Chelsea a tomar decisiones antes de que se cierre el mercado. El propio Xabi Alonso ya avisó durante la pretemporada de que todavía habría movimientos. "Tenemos que saber que, probablemente, aún habrá algún movimiento. Necesitamos ser flexibles y rápidos a la hora de actuar". Explicó el entrenador, que también reconoció que el plan inicial del club puede sufrir modificaciones.

Joao Pedro parte con ventaja

Dentro de este enorme grupo de delanteros, hay un nombre que parece tener asegurado su sitio: Joao Pedro. El brasileño llegó procedente del Brighton por 64 millones de euros y respondió con una primera temporada notable en Stamford Bridge, con 20 goles y nueve asistencias. Su movilidad, capacidad para asociarse y facilidad para aparecer en diferentes zonas del ataque encajan especialmente bien con la idea de Xabi Alonso.

El entrenador quedó especialmente satisfecho con su actuación en pretemporada ante el Sydney Wanderers, encuentro en el que Joao Pedro consiguió un hat-trick en apenas nueve minutos. "Está muy hambriento y está decidido a tener una gran temporada".

Welbeck aporta experiencia

El otro delantero que parece contar con un papel importante es Danny Welbeck. A sus 35 años, el inglés regresa a Londres después de varias temporadas lejos de la capital y lo hace tras firmar el mejor registro goleador de su carrera: 14 tantos el pasado curso.

Su incorporación responde a una necesidad diferente. Con una plantilla cuya media de edad ronda los 24 años, el Chelsea busca en Welbeck experiencia, jerarquía y conocimiento de la Premier League.

El atacante no es, por tanto, una apuesta de futuro, sino un futbolista pensado para aportar desde el primer momento.

Nico Jackson en el aire

Uno de los grandes interrogantes es Nico Jackson. El senegalés regresó al Chelsea después de su cesión al Bayern, donde no terminó de convencer lo suficiente como para que el conjunto alemán ejerciera una opción de compra.

Ahora aparece como uno de los principales candidatos a abandonar Stamford Bridge. El Aston Villa de Unai Emery habría mostrado interés en el delantero, con quien el técnico ya coincidió anteriormente.

El problema está en el precio. El Chelsea exigiría más de 60 millones de euros por su traspaso, una cantidad que complica la operación.

Por ahora, Jackson continúa trabajando con el equipo y el propio Xabi Alonso ha reconocido estar "contento por tenerlo de vuelta".

Delap el caso pendiente

También tiene un futuro incierto Liam Delap, fichado por 35 millones después de destacar con el Ipswich, donde marcó 12 goles en la Premier League.

Su primer curso en el Chelsea, sin embargo, estuvo lejos de esas cifras. Solo consiguió un gol y ahora aparece entre los jugadores que podrían salir. "Lo veo de buen humor. Con ganas de ponerse en forma. Lo está haciendo bien", explicó Xabi Alonso durante la preparación.

Los jóvenes Marc Guiu, Emmanuel Emegha y Dastan Satpaev representan un escenario diferente. El Chelsea mantiene confianza en su potencial y una cesión podría ser la solución para que tengan minutos y continúen con su desarrollo.

Mientras tanto, Datro Fofana lleva tiempo fuera de los planes del primer equipo y su última aparición con el Chelsea se remonta a mayo de 2023. El canterano Mheuka, por su parte, apunta inicialmente al filial, aunque ya existen equipos de Championship interesados en incorporarlo a préstamo.

El resultado es un auténtico atasco en la posición de '9'. Xabi Alonso tiene delanteros de sobra, pero necesita encontrarles un sitio antes de que el mercado eche el cierre.