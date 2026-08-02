El Chelsea de Xabi Alonso devuelve a Valentín Barco a la Premier League

El internacional argentino firma hasta 2033 después de consolidarse como centrocampista en el Estrasburgo y regresa a Inglaterra tras su discreto paso por el Brighton & Hove Albion

El Chelsea ha incorporado a Valentín Barco para reforzar la plantilla de Xabi Alonso de cara a la temporada 2026/27. El futbolista argentino, de 22 años, llega procedente del Estrasburgo, firma hasta 2033 y se incorporará al equipo durante la pretemporada.

El movimiento devuelve al ‘Colo’ a una Premier League en la que apenas pudo asentarse durante su primera experiencia. Ahora regresa convertido en un jugador más completo, con experiencia internacional y capacidad para actuar en diferentes posiciones tras quedar subcampeón del Mundo con Argentina.

El Chelsea le da una segunda oportunidad para Barco en la Premier

El Chelsea confirmó la contratación de Valentín Barco después de su mejor temporada desde que abandonó Argentina. Su regreso al fútbol inglés supone una oportunidad de reescribir una etapa que comenzó con grandes expectativas, pero que no terminó de despegar.

Barco llegó al Brighton en enero de 2024 después de sobresalir en Boca Juniors. Había debutado como profesional con solo 16 años y se había convertido en una de las mayores promesas del fútbol argentino, especialmente durante el camino del conjunto xeneize hasta la final de la Copa Libertadores de 2023.

Su adaptación a la Premier League, sin embargo, fue complicada. El argentino no consiguió continuidad y salió cedido al Sevilla, donde tampoco logró asentarse. La posterior marcha al Estrasburgo cambió el rumbo de una trayectoria europea que parecía haberse estancado demasiado pronto.

La transformación de Barco que convenció a Xabi Alonso

Barco comenzó jugando como delantero durante su etapa formativa, aunque Boca lo reconvirtió en lateral izquierdo. Con el paso de los años fue adelantando su posición hasta actuar como carrilero, interior e incluso centrocampista, una evolución que terminó de consolidarse en Francia.

El argentino disputó 43 encuentros durante la última temporada y participó directamente en 12 goles. Su influencia fue mucho más allá del último pase: durante el curso llegó a liderar la Ligue 1 en pases en profundidad, una estadística que refleja su capacidad para romper líneas y acelerar la circulación desde zonas interiores.

Esa versatilidad amplía las posibilidades de Xabi Alonso. Barco puede ofrecer amplitud en la izquierda, aparecer como carrilero o formar parte del centro del campo. No llega a Stamford Bridge para ocupar una única posición, sino para competir en varios espacios dentro de un equipo que pretende dominar los partidos a través del balón, y que vive con la posibilidad de no poder fichar en dos mercados, haciendo que todo refuerzo polivalente cobre una especial importancia.

Del Mundial a un Chelsea en reconstrucción

Su crecimiento en el Estrasburgo también le abrió las puertas de la selección argentina. Barco fue el integrante más joven del combinado de Lionel Scaloni que alcanzó la final del Mundial de 2026 y terminó perdiendo en la prórroga frente a España.

El ‘Colo’ disputó ante Jordania su primer encuentro en una Copa del Mundo. Acumula cinco internacionalidades y dos goles con la absoluta, conseguidos frente a Zambia e Islandia. Su rendimiento con Argentina ha reforzado la sensación de que ya no es únicamente aquel lateral atrevido que apareció en Boca, sino un futbolista capaz de asumir responsabilidades en escenarios mayores.

La competencia en Londres será elevada. Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Romeo Lavia y Dário Essugo forman parte de una medular con perfiles muy diferentes. La ventaja de Barco está precisamente en no depender de una sola demarcación y en poder responder a distintas necesidades durante el partido, donde el lateral izquierdo queda libre tras la marcha de Cucurella, a la espera de la posible llegada de Pep Chavarría.

El Chelsea acumula casi 388 millones en fichajes

La llegada del argentino se incorpora a una profunda reconstrucción del Chelsea. El conjunto londinense ha situado su inversión estival cerca de los 388 millones de euros después de añadir a su plantilla jugadores como Morgan Rogers, Maxence Lacroix, Marco Palestra y Danny Welbeck.

Los detalles económicos de la operación de Barco no se han hecho públicos. El traspaso se ha producido entre dos clubes pertenecientes a BlueCo, el grupo propietario tanto del Chelsea como del Estrasburgo, después de que el equipo francés comprara definitivamente al jugador al Brighton en 2025.

Barco se sumará próximamente a la pretemporada y tendrá que ganarse un lugar antes del comienzo de la Premier. Su fichaje no destaca únicamente por lo que pueda aportar de inmediato: representa la apuesta de Xabi Alonso por recuperar en Londres a un talento que ya conoce las dificultades del fútbol inglés y que vuelve mejor preparado para afrontarlas.