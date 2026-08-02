Giro en el fichaje de Bouaddi: el Lille desmiente el acuerdo con el Manchester City

El presidente del Lille, club en el que juega Bouaddi, niega un acuerdo con el Manchester City y explica la situación actual de la joya marroquí en el mercado de fichajes, confesando varias ofertas

Este mercado de fichajes se está caracterizando por la explosión de jóvenes talentos y Ayyoub Bouaddi es uno de los nombres más destacados. A sus 18 años, el centrocampista ha captado todas las miradas a nivel internacional gracias a su gran internacionalidad con Marruecos en el Mundial 2026, por lo que ha generado el interés de los grandes clubes de Europa.

Sin embargo, el Manchester City es el equipo que más se ha interesado por su fichaje, teniéndolo como posible alternativa si se completa la marcha de Rodri al Real Madrid. Sin embargo, el presidente del Lille, club en el que milita el joven marroquí, se ha pronunciado sobre el futuro de Bouaddi, echando el freno a su posible marcha y negando el acuerdo con el equipo que dirige Enzo Maresca.

Olivier Létang, presidente del Lille, niega un acuerdo por el fichaje de Bouaddi

Los últimos rumores del mercado de fichajes colocaban a Bouaddi muy cerca del Manchester City, especialmente después de acelerarse las negociaciones con el Real Madrid por el fichaje de Rodri. Sin embargo, el presidente del Lille ha salido a desmentirlo, aunque sí confirma el interés de grandes clubes.

"Llevo semanas diciéndolo: no hay ningún club negociando, y me sorprende cómo han cobrado fuerza algunos rumores sobre un posible intercambio con un club que viste de azul claro. No, eso no es cierto" confiesa Olivier Letang, negando cualquier acuerdo con el Manchester City. Aunque eso sí, son muchos los equipos que han preguntado por la joven promesa. "Sí que hay interés de clubes muy importantes, pero como ya he dicho, muy pocos pueden permitirse a Ayyoub ahora mismo" añade el presidente del Lille, confirmando que piden una gran cantidad económica para romper el contrato vigente con Bouaddi.

Se complica el fichaje de Ayyoub Bouaddi

El presidente del Lille, el club francés con el que el joven centrocampista tiene contrato hasta junio de 2029, ha explicado cómo está la situación actual con Bouaddi. "No hay novedades al respecto. Siempre hay interés, siempre hay ofertas de estos grandes clubes. Hoy, la única verdad es que es jugador del Lille al 100%" confirma Létang.

El interés de varios clubes es real, y aunque no ha querido dar nombres concretos, se sabe que Manchester City, Arsenal, Liverpool y Bayern de Múnich han preguntado por el jugador. De hecho, el propio presidente confirma que se han hecho algunas ofertas por su fichaje, pero ninguna de ellas convence a los franceses."¿Ofertas concretas? Sí, se hicieron ofertas. No fueron satisfactorias porque Ayyoub es un jugador muy importante para nosotros" explica Létang, dejando claro que el costo de quedarse sin una de sus piezas claves será muy alto económicamente.

El Lille tasa al jugador en 100 millones de euros para poder completar su traspaso. Un fichaje que dificultan, pero si el marroquí pide salir no le retendrán. "Los deseos del jugador también son importantes, por lo que deben ser conversaciones confidenciales entre Ayyoub y yo" concluye el presidente del Lille, que no descarta su salida pero sí pone barreras.