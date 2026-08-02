El Chelsea encuentra en el Rayo Vallecano al sustituto de Cucurella: acuerdo de 25 millones por Pep Chavarría

El equipo de Xabi Alonso ha llegado a un acuerdo con el Rayo Vallecano para el fichaje de Pep Chavarría, que llegará a Londres para ser el relevo de Marc Cucurella y supondrá la venta más cara de la historia del club franjirrojo

El futuro de Pep Chavarría está a punto de definirse de forma oficial, a la espera del anuncio en las próximas horas. La última ofensiva del Chelsea de Xabi Alonso ha sido fuerte y ya han llegado a un acuerdo para el traspaso del defensa a la Premier League. Un movimiento que será histórico para el Rayo Vallecano, que tendrá la venta más cara de su historia.

Xabi Alonso sigue buscando reforzar su plantilla y ha puesto sus ojos en La Liga, concretamente en el Rayo Vallecano, para sumar un lateral izquierdo de garantías a su equipo tras la marcha de Marc Cucurella al Real Madrid, su ex club. Ahora, por fin consiguen llegar a un acuerdo económico con el equipo de Vallecas y hacerse con los servicios de Chavarría.

El Chelsea llega a un acuerdo con el Rayo por el fichaje de Pep Chavarría por 25 millones

Después de semanas de negociación, el Chelsea por fin consigue completar uno de los movimientos primordiales en este mercado de fichajes. Tras la marcha de Marc Cucurella al Real Madrid, el lateral izquierdo del Stamford Bridge se quedaba cojo. Xabi Alonso puso sus ojos en Pep Chavarría, quién fue uno de los defensas más regulares y fiables la pasada campaña en La Liga.

El defensa catalán destaca por su intensidad defensiva y su capacidad para incorporarse al ataque, sumando un gol y dos asistencias el curso pasado con el Rayo Vallecano. Además, tiene experiencia en Liga y el tolosarra cree que encaja a la perfección en su idea de juego. Tras una última oferta, el Rayo Vallecano acepta y su fichaje por el Chelsea es inminente.

El traspaso de Pep Chavarría, el más caro de la historia del Rayo Vallecano

A la espera de que hagan oficial este fichaje, la marcha de Chavarría a la Premier League será la venta más cara de las historia del Rayo Vallecano, que llega en momentos delicados tras verse obligados a dejar de jugar en el Estadio de Vallecas. 'The blues' van a pagar 25 millones fijos por Chavarría, más otros tantos en variables.

Las principales desavenencias entre ambos clubes para cerrar este fichaje era por motivos económicos. El Chelsea quería cerrar la operación por 25 millones como máximo, incluyendo las variables. Sin embargo, han subido su oferta y ahora ofrecen 25 fijos aunque la cifra puede subir en variables. Eso sí, el Rayo al principio de las negociaciones pedía 50 millones, el precio que estaba establecido en su cláusula de rescisión.

Xabi Alonso encuentra en La Liga al sustituto de Marc Cucurella

La llegada de Pep Chavarría, que ya ha viajado a Londres para firmar su nuevo contrato y pasar el reconocimiento médico con el equipo de Xabi Alonso, es la mejor solución para la marcha de Cucurella. El lateral español era uno de los jugadores más destacados del Chelsea, pero ha puesto rumbo al Real Madrid. Por ello, Alonso necesitaba un refuerzo de garantías y lo han encontrado en el Rayo Vallecano.