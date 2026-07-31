El Rayo activa diferentes opciones para LaLiga ante los problemas con Vallecas

El equipo franjirrojo encara el arranque liguero sin Vallecas y acelera gestiones para encontrar estadio provisional. Butarque gana peso en las conversaciones, pero hay vigentes otras alternativas desde la entidad que podrían ser finalmente elegidas

Todo parece indicar que el Rayo Vallecano no podrá jugar los primeros de LaLiga EA Sports en su estadio. Esto provoca que desde el club franjirrojo empiecen a contemplar opciones, sabiendo que el campeonato doméstico dará comienzo en dos semanas exactamente. Las "graves deficiencias de seguridad en las instalaciones", como apuntaba la Comunidad de Madrid, abren un problema que Martín Presa debe solucionar.

El presidente del Rayo Vallecano deberá dar un paso adelante ante el grave problema del estadio, dónde se deben llevar a cabo "obras urgentes" que podrían durar entre dos y seis meses. Sin embargo, en el club franjirrojo prohibieron la entrada a los técnicos del Gobierno durante los pasados miércoles y jueves, lo que provocó la denuncia por parte de la Comunidad Madrid. Tras ello, un nuevo asunto ha surgido en la entidad.

La situación que debe encarar el Rayo Vallecano a comienzos de LaLiga EA Sports

El Rayo Vallecano comenzará la temporada en LaLiga EA Sports visitando al Sevilla en el Sánchez-Pizjuán. Todo ello, antes de que el conjunto de Beñat San José juegue su primer partido como local, frente al Alavés. El club franjirrojo, en este sentido, podría solicitar a la competición poder disputar ese encuentro a domicilio, con motivos de las obras en su estadio, algo que ha ocurrido con diferentes clubes en los últimos años.

Durante los próximos meses de agosto y septiembre, el Rayo Vallecano tendrá que jugar tres partidos en casa, contra el Racing de Santander y el Espanyol, sumado al choque ante el Alavés. Por ello, parece complicado pensar que el equipo dirigido por Beñat San José pueda disputar esos encuentros en Vallecas, por lo que se abren las opciones de El Sardinero, RCDE Stadium y Mendizorroza, aunque el club franjirrojo planea varias opciones.

Las opciones del Rayo Vallecano sobre la mesa para el comienzo de LaLiga

En este sentido, el Rayo Vallecano empieza a asumir que no podrá jugar en su estadio para el arranque de LaLiga EA Sports y desde la dirección deportiva comienzan a consultar a clubes la viabilidad para poder disputar en sus campos los diferentes partidos del campeonato. De esta manera, el club franjirrojo ha preguntado por el Carlos Belmonte de Albacete, El Plantío del Burgos y José Zorilla del Valladolid, como ha avanzado la Cadena Ser.

Sin embargo, cabe destacar la importante distancia que hay desde Vallecas hasta los estadios mencionados: hasta el Carlos Belmonte 252 kilómetros, 243 hasta El Plantío y 215 hasta el José Zorilla. Por ello, desde el Rayo seguirán con las negociaciones con diferentes equipos para tratar de jugar como local en uno de los primeros partidos de LaLiga EA Sports, a la espera de que Vallecas tenga luz verde para poder ser utilizado de nuevo.

El Rayo Vallecano llama a la puerta de Butarque

Tras una serie de informaciones, ha irrumpido con fuerza la opción de Butarque. De hecho, el Rayo Vallecano y LaLiga han contactado con el club pepinero, tal y como ha desvelado el Diario AS. El mismo medio ha explicado que las conversaciones han sido a través de una llamada y que desde el conjunto franjirrojo intentarán presionar para que esta sea la opción mientras Vallecas esté inhabilitada por parte de la Comunidad de Madrid.

La situación con Vallecas ya la definió la propia Comunidad de Madrid en un comunicado oficial emitido el pasado martes: "Una auditoría del estadio que ha arrojado unos resultados bastante desoladores en los que tiene que ver con el mantenimiento del estadio. La Comunidad de Madrid ha tomado la decisión de hacer una pausa temporal de la concesión para poder acometer estas reformas".