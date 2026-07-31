Fernando Alonso entra en el Top-10 tras las mejoras de su Aston Martin

El piloto asturiano, que ha sido señalado por el jefe de Carlos Sainz como principal causante del toque entre el madrileño y Piastri, vio respaldada su actuación en Hungría por los expertos de la F1

Fernando Alonso se fue feliz a las vacaciones. El rendimiento de su Aston Martin fue a más en el Gran Premio de Hungría con todas las modificaciones introducidas por Adrian Newey y, de momento, situó el monoplaza verde por delante de otras tres escuderías y en plena lucha con la clase media de la Fórmula 1.

A eso se ha unido que, el día en el que cumplía los 45 años, su equipo ha hecho en el mismo circuito de Hungaroring unas pruebas del nuevo motor Honda y los resultados han sido satisfactorios, por lo que, cuando regrese a finales de agosto en el Gran Premio de los Países Bajos, probablemente, su Aston Martin dará otro paso adelante.

En Hungría acabó en decimocuarta posición. No estuvo cerca de los puntos, pero el paso adelante fue evidente. Y su carrera, pese a acabar justo por detrás de su compañero Lance Stroll, fue muy valorada por los expertos de la Fórmula 1.

La categoría reina del automovilismo ha publicado sus calificaciones del fin de semana y ha situado al piloto asturiano entre los diez mejores en esa carrera. "Tras un inicio de temporada complicado en 2026, Aston Martin finalmente presentó un paquete de mejoras en Budapest. El español comentó que disfrutó de la adrenalina que había echado de menos en eventos anteriores. Alonso terminó la carrera en la 14.ª posición, justo detrás de su compañero de equipo Lance Stroll, lo que parece marcar un nuevo capítulo para el equipo", publica.

Los jueces de la F1 sitúan a Fernando Alonso en novena posición, con una calificación de 7.0 y empatado con Isack Hadjar. Y destacan la gran actuación del español el sábado, que le permitió meterse por primera vez en la Q2 esta temporada.

No es la primera vez que el ovetense aparece en el Top-10, pues ya lo ha hecho en otras dos ocasiones pese al deficiente rendimiento de su monoplaza desde el inicio del campeonato.

Williams acusa a Fernando Alonso

Aunque él quedo contento, Aston Martin, también, y, por lo que se ve, la F1 supo valorarlo, hay quien no acabó nada feliz de la actuación de Fernando Alonso en el GP de Hungría 2026. En su caso, el que le ha criticado ha sido el jefe de Carlos Sainz en Williams, James Vowles.

El director de la escudería británica culpa a Alonso se haber sido el verdadero causante del toque entre Carlos Sainz y Oscar Piastri. El australiano acabó muy enfadado por ese percance, causado cuando trataba de doblar al madrileño y por el que Sainz fue sancionado.

Según Vowles, todo se produjo porque Fernando Alonso obvió las banderas azules y quiso aprovechar la ocasión para ganar una posición en pista. "Cuando el sistema falla, los mecanismos de la FIA pueden dejar de responder, por lo que debemos contar con una vía de comunicación más eficaz. En la carrera del domingo, el sistema automático de bandera azul, por decirlo de la forma más sencilla, no funcionaba", señala Vowles.

El ingeniero británico cree que deben mejorar el sistema. "En un momento dado, nos vimos obligados a esperar a que los comisarios de pista intervinieran con sus banderas. Sin embargo, para ellos es extremadamente difícil determinar qué coche va en cabeza y cuándo deben ondear la bandera. Después se encendieron las luces azules en los paneles, pero no se entendió a qué piloto se dirigían exactamente esas luces", explicaba antes de culpar claramente a Alonso.

"Fernando tuvo un gran número de luces azules encendidas a lo largo del circuito, pero de hecho mantuvo su posición por delante de Oscar. Según el reglamento, hay que ceder el paso por orden, es decir, Fernando tenía que haber cedido su posición antes, pero no lo hizo", se quejaba.

Para Vowles, Alonso no debió atacar

"Por el contrario, al entrar en la primera curva, adelantó a Carlos por la línea interior para hacerse con la posición. Así que en ese momento Sainz pasó a ser el coche de detrás, y cuando lo eres, tienes que ceder la posición antes de pasar por un número determinado de puestos de comisarios. Sin embargo, en la recta que lleva a la curva 2, Sainz se pudo delante de nuevo, así que Fernando era de nuevo el coche que iba detrás, con luces azules indicando. Y de nuevo, en la siguiente curva, Alonso se metió por el interior de Sainz, lo que volvía a dejar a Sainz como el coche de detrás. Y si lo ves en el vídeo, cuando Sainz intentó volver a su trazada, fue justo cuando Óscar, que venía por detrás, se metió hacia el interior", afirma en referencia al toque entre Sainz y el australiano.

Los comisarios no investigaron esa actitud de Alonso de la que se queja Vowles y sí le metieron a Sainz cinco segundos de sanción por el toque con Piastri.