Luto en el equipo de Fernando Alonso por la muerte de uno de sus operarios

Aston Martin confirma el fallecimiento de uno de sus trabajadores más queridos el mismo día que hizo las pruebas con su nuevo motor Honda

Cuando Aston Martin por fin vuelve a ilusionarse, en la misma jornada en la que ha probado su nuevo motor Honda, en el circuito de Hungaroring, con resultados satisfactorios, la escudería británica ha recibido una mala noticia y así lo ha hecho público a través de sus redes sociales.

Un operario de Aston Martin, veterano y muy querido en el equipo y el paddock, fallecía en la misma jornada que el equipo estaba también celebrando los 45 años de Fernando Alonso, que ha cumplido este mismo miércoles.

"Los pensamientos de todo el equipo y de la comunidad de F1 están con la familia y amigos de nuestro compañero de equipo, Mick Fern, cariñosamente conocido por tantos de nosotros como Biscuit, quien falleció pacíficamente hoy", publicaba la escudería en sus redes sociales a última hora de la jornada del miércoles.

Aston Martin reconoce que el fallecimiento de Fern es un palo para todos dentro del equipo, ya que era una persona muy apreciada. "Biscuit fue un verdadero pilar que mostró lealtad y apoyo a todos los que lo rodeaban. Acogía a todos con los brazos abiertos y hacía que nuestro mundo itinerante se sintiera más como un hogar", añade el comunicado.

Biscuit llevaba trabajando en la Fórmula 1 desde la última década del siglo pasado y era uno de los más veteranos en este mundo. "Pasó 35 años en el paddock y era respetado por todos los que trabajaron con él. Todos estamos muy agradecidos por el tiempo que pasamos juntos y extrañaremos profundamente su calidez y humor", concluye la nota de condolencias de la escudería británica.

Euforia contenida en Aston Martin

Las malas noticias llegan en un momento en el que Aston Martin ha vuelto a ilusionarse. Los cambios introducidos por Adrian Newey permitieron a los dos monoplazas de la escudería verde superar en el Gran Premio de Hungría a Cadillac, Williams y Haas, y pelear con Alpine de tú a tú. Es decir, situarse de lleno en la lucha por la zona media y por los puntos en la F1.

Y las pruebas de Honda en el 'filming day', este miércoles, apuntan a otro paso adelante en el regreso de la F1 dentro de un mes, en el Gran Premio de los Países Bajos. "Hay que trabajar duro para conseguir llevar el motor a los Países Bajos", señalaba Shintaro Orihara, jefe de pista de Honda, quien no quiere aún tirar las campanas al vuelo, pues aunque la mejoría de potencia es evidente, aún debe confirmarse que también es fiable.

En Hungaroring, el Aston Martin, con las nuevas mejoras y el motor mejorado, sólo pudo hacer los 200 kilómetros (45 vueltas) que tiene como límite el 'filming day' y que, en teoría, sirven para grabar imágenes con fines comerciales, aunque en realidad se utilicen para realizar test. Y eso pese que sólo permiten neumáticos de demostración. El piloto probador Jak Crawford fue el encargado de testar esta nueva unidad de potencia.

Con los datos obtenidos por los técnicos japoneses, más los que pudo sacar Aston Martin del último gran premio, se puede trabajar en estas cuatro semanas, hasta el GP de los Países Bajos del 23 de agosto, para seguir mejorando el AMR26 de cara a final de temporada.