Williams le pide perdón a Carlos Sainz

El infierno que está viviendo el piloto madrileño en la escudería británica este curso es tal que hasta el propio director del equipo, James Vowles ha tenido que salir a la palestra para aclararle todo

Se habla mucho de que Fernando Alonso está viviendo todo un calvario en Aston Martin en su últimos años en la Fórmula 1, pero lo que está atravesando Carlos Sainz en Williams es otro infierno muy similar. La única diferencia es que él ha sumado cinco punto más, si bien al asturiano ya le han sacado un segundo monoplaza más preparado mientras el madrileño no espera ninguna mejora notable de aquí al final del curso.

Su última queja en Budapest, tras un Gran Premio de Hungría donde fue sancionado y terminó decimoctavo, han resonado con fuerza en las oficinas del equipo: "Sé que hoy había algo que no funcionaba en el sistema y ha sido un día muy difícil de gestionar en lo que respecta a las banderas azules. Pero también es cierto que tenemos que ser más rápidos para evitar que nos doblen dos veces. Esto nunca me había pasado. Nunca me habían doblado dos veces en la misma carrera, así que es una situación realmente negativa".

Ante esto, James Vowles ha salido a la palestra y le ha pedido perdón tanto al piloto español como a su compañero Alex Albon: "Ha sido una primera mitad de año increíblemente dura. En primer lugar, quiero dar las gracias a todo el equipo que ha trabajado sin descanso para que podamos volver a salir a flote tras este difícil comienzo de curso".

"Esto realmente nos ha hecho retroceder y ahora estamos haciendo todo lo que podemos a lo largo de esta temporada, pero la realidad es que lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que todo esté en su sitio para 2027 y más allá", ha continuado con su explicacion.

"Es una cantidad ingente de trabajo. Este invierno ha puesto de manifiesto todo lo que no está en su sitio, a un nivel que no esperábamos", añade James.

"En cuanto a Alex y Carlos, gracias y enhorabuena. Han estado a nuestro lado en todo momento y se han mantenido firmes a pesar de los problemas que tenían en la pista. Son dos pilotos increíbles y, se merecen, como mínimo, luchar por los puntos en cada fin de semana, pero no no se lo hemos permitido", ha subrayado Vowles.

El sobrepeso del FW48 les ha pasado factura y no encuentran remedio oportuno para solventar dicho error. Por eso, en Williams han dado ya la temporada por terminada a pesar de que resta medio campeonato y ya están pensando en el siguiente curso.

"Llegamos al parón de verano con frustración, pero también con el deseo de enderezar el rumbo de cara al futuro. Se acerca Bakú; supondrá un paso adelante, pero simplemente no será suficiente para para situarnos donde debemos estar esta temporada. Esa es la realidad, seguimos teniendo el mismo deseo de seguir mejorando", ha manifestado el jefe del equipo británico.

Por último, ha recalcado cuál debe ser la prioridad tras el verano, donde pondrán en práctica algunas mejoras no milagrosas: "Tenemos que asentar los fundamentos, construir sobre las bases que tenemos mientras tanto, corregir los elementos que están claramente mal y volver con fuerza en el futuro".

Carlos Sainz decidirá tras el verano

Mientras tanto, estas últimas declaraciones llegan en un contexto de mucha intriga en el seno de la escudería, donde todavía no saben al cien por cien si Carlos Sainz renovará o no para pilotar el próximo curso con ellos.

El madrileño dijo que tomaría una decisión después del verano y, aunque ha manifestado también que se encuentra muy implicado con el proyecto, también es cierto que si no ve las señales exactas para continuar podría cambiar de aires. Y el último equipo con el que se le ha relacionado ha sido Audi.