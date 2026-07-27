Carlos Sainz se quita el disfraz ante Williams: "En mi vida me había pasado esto"

El madrileño no vio las banderas azules que le estaban indicando que le iba a doblar Oscar Piastri. Se siente totalmente exculpado habiendo cumplido ya su sanción, pero le ha querido dejar claro a Williams que esta situación es ya demasiado alarmante

El Gran Premio de Hungría disputado este pasado fin de semana en las afueras de Budapest estuvo condicionado por un fallo del sistema obligó a Dirección de Carrera a recurrir al método a la antigua usanza para señalizar con banderas azules en el Hungaroring.

Fruto de ello, muchos pilotos no atendieron a dichas banderas manuales porque ya están acostumbrados a verlas en la pantalla de su volante. Y uno de ellos fue Carlos Sainz, lo que provocó que Piastri rozara levente su monoplaza con él al intentar doblarle y, además, perder tiempo con respecto al líder de la carrera en ese momento, que era su compañero Lando Norris.

Aunque luego fue un fallo en la caja de cambios la que le impidió terminar la carrera, el australiano descargó toda su rabia contra el español en cuanto se bajó de su monoplaza. Le denunció públicamente no solo por lo que hizo en la pista sino por la actitud que suele tener con los demás.

"Es inaceptable. Sí, sabía que había problemas con las banderas azules, pero estaban mostrándose en todos los paneles de los comisarios. Estaba justo detrás de él. No podía creer lo que pasó. Que te choque un coche doblado nunca es una de las cosas que esperas que puedan salir mal en una carrera. No me importa si no me vio. El hecho de que no lo hiciera, de que nadie se lo dijera o de que hubiera una falta total de conciencia de la situación es inaceptable", recalcó Piastri.

"Estaba luchando con Fernando por el último puesto como si fuera por el Campeonato del Mundo. Me costó el liderato de la carrera. Él suele ser bastante crítico con los demás. Otros ya le han dicho antes que puede ser frustrante en pista. Cuando haces algo así, creo que quizá deberías mirarte un poco al espejo", finalizó el australiano en relación al incidente.

Carlos Sainz responde a Oscar Piastri

Y tras la versión de Piastri, Carlos Sainz no dudó en pronunciarse también sobre lo ocurrido en tierras húngaras: "No teníamos las luces azules en el volante que, normalmente, cuando estamos en duelos como ese, nos ayudan a saber si nos van a doblar o no. ¡En ese momento no tenía ni la más mínima idea de que me iban a doblar! y, además, estaba en plena batalla con Fernando, intentando adelantarle por el interior al entrar en la curva. Por eso no esperaba que Oscar estuviera ahí".

En este mismo sentido, el piloto madrileño ha seguido justificándose de la siguiente manera: "Aunque hubiera esperado que estuviera allí, se encontraba en mi ángulo muerto, así que, por mi parte, era sinceramente imposible evitarlo. Probablemente una mejor comunicación habría ayudado, pero al mismo tiempo son situaciones de carrera que a veces ocurren".

Finalmente, se disculpó por cortesía, porque se considera exculpado ya de lo sucedido: "Sinceramente, lo siento mucho por Oscar, pero esta vez creo que tengo una justificación bastante válida para lo que ha pasado. No sé, quizá él también podría haber sido un poco más prudente, ya que estaba luchando por el podio, colocándose de forma un poco más cautelosa, teniendo en cuenta todos los problemas que estábamos teniendo con las banderas azules".

Carlos Sainz ya ha cumplido su sanción

Los comisarios no dudaron en imponerle su correspondiente sanción de cinco segundos, algo que Sainz aceptó como algo lógico y que, visto sus resultados, no merece la pena ni rebatir: "Dicho eso, no pasa nada. He aceptado los cinco segundos de penalización; no me cambia mucho cuando estoy luchando por el decimoctavo puesto. Así ha sido".

Carlos Sainz culpa a Williams de lo ocurrido

Por último, Carlos Sainz ha decidido quitarse el disfraz de niño bueno y no ha dudado en darle un nuevo tirón de orejas a Williams.

El piloto español considera que el equipo británico tiene mucha parte de lo ocurrido, por lo que decidió mandarles un mensaje: "Sé que hoy había algo que no funcionaba en el sistema y ha sido un día muy difícil de gestionar en lo que respecta a las banderas azules. Pero también es cierto que tenemos que ser más rápidos para evitar que nos doblen dos veces. En toda mi vida nunca me habían doblado dos veces en la misma carrera, así que es una situación realmente negativa".