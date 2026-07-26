Norris reina en Hungría, Antonelli es más líder y Fernando Alonso sonríe a medias

La carrera dominical en Hungaroring prometía y no ha decepcionado a nadie, porque ha tenido de todo. Dos invitados de lujos en el podio que, al principio nadie esperaba, un abandono cruel, varias sanciones y el estreno de McLaren en 2026. Aston Martin ha dado un paso adelante con sus dos pilotos

El inglés Lando Norris (McLaren), último campeón del mundo, repitió su victoria del año pasado al ganar este domingo el Gran Premio de Hungría, el undécimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputó en el Hungaroring, el circuito de las afueras de Budapest.

Norris, de 26 años, que salió desde la 'pole' logró su duodécima victoria en la F1 -la primera del año-, al imponerse por delante del cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y del italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial, que fueron segundo y tercero, respectivamente.

Los españoles Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo, y Carlos Sainz (Williams) concluyeron decimocuarto y decimoctavo, respectivamente, la última carrera previa al parón vacacional, que finalizará antes del penúltimo fin de semana de agosto, cuando se dispute el Gran Premio de Países Bajos, en Zandvoort.

Los Ferrari del monegasco Charles Leclerc y el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton acabaron cuarto y quinto, de forma respectiva, una carrera en la que el argentino Franco Colapinto (Alpine) fue decimoquinto y el otro hispanohablante, el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) tuvo que abandonar.

El francés Isack Hadjar (Red Bull) fue sexto, un puesto por delante del inglés George Russell (Mercedes), en una prueba que el neozelandés Liam Lawson (RB) concluyó en octava posición.

El alemán Nico Hülkenberg (Audi) -que fue noveno- y el otro RB, el del debutante sueco-británico Arvid Lindblad también entraron en los puntos en una carrera en la que Antonelli reforzó su liderato, que ocupa ahora con 219 puntos, exactamente 50 más que Hamilton y con 59 respecto a Russell.

Así fue la carrera de F1 en Hungaroring

Setenta vueltas dieron para mucho en Hungaroring. Cada uno siguió su plan de neumáticos y algunos tuvieron incluso que improvisar sobre la marcha.

Los primeros que optaron por hacer la carrera a una sola parada fueron Antonelli y Fernando Alonso, quienes se encomendaron a que hubiese un Safety Car, pero ninguno tuvo suerte en sus estrategias. Al menos, el italiano consiguió subir al podio gracias a la retirada de Piastri cuando el australiano iba tercero.

El piloto de McLaren, que llegó a ir líder en gran parte de la carrera, tuvo mala suerte. Primero se rozó con Sainz, motivo por el que el madrileño recibió y una penalización de cinco segundos, y, posteriormente, su caja de cambios dijo basta y abandonó la carrera.

También Hamilton fue castigado por exceso de velocidad en el 'pit lane', cuando intentó salir por delanter de Antonelli, cosa que consiguió pero que, a la postre, tuvo que cederle la posición. Pese a ello, no se libró de un castigo que, aunque entró cuarto en meta le hizo finalizar quinto, por detrás de su compañero Leclerc.

Sin duda, la otra gran sorpresa fue el ascenso de Verstappen, quien fue ganando guerra tras guerra con los Ferrari y los Mercedes y terminó subido al segundo cajón.

Ni Bottas ni Checo Pérez pudieron acabar tampoco la carrera, mientras que Aston Martin confirmó que ha dado un pequeño paso adelante con las mejoras aerodinámicas que ha incluido Adrian Newey y los suyos en el AMR26.

Eso sí, Fernando Alonso se tuvo que conformar con una 14ª posición y, además, con ver a su compañero Lance Stroll por delante (13º), algo que seguramente no haya gustado al asturiano por lo competitivo que es. El canadiense salió por detrás de él en la parrilla de salida y terminó venciendo este duelo particular.