Dos sanciones revolucionan el Gran Premio de Hungría y el Mundial

La Clasificación del Gran Premio de Hungría ha sido tan trepidante que los comisarios han tenido que intervenir para hacer justicia y recolocar la parrilla de salida

Hamilton y Antonelli han sido sancionados en la 'Qualy' de Hungría.IMAGO

Una 'Qualy' de infarto y con final feliz para algunos y rabioso para otros. Y, sobre todo, un gran beneficiado: el vigente campeón, Lando Norris.

Una vez terminada la Clasificación del Gran Premio de Hungría, con el piloto de McLaren logrando la 'pole position', la parrilla de salida en cuanto al Top 10 era esta: Norris, Hamilton, Leclerc, Antonelli, Piastri, Verstappen, Russell, Hadjar, Lindblad y Hulkenberg.

Sin embargo, una hora más tarde y tras la intervención de los comisarios, esta ha dado tal cambio que podría ser determinante tanto para la carrera larga húngara como para el devenir del Mundial de F1.

Hamilton, el primer castigado

El séptuple campeón del mundo, que perdió la 'pole' por doce milésimas y que iba a salir desde la segunda plaza en la carrera dominical, ha sido sancionado con la pérdida de tres puestos en parrilla y, por lo tanto, saldrá quinto.

El piloto británico ha sido sancionado por "impedir de forma innecesaria" el trazado correcto, en su último intento de la tercera ronda de la calificación (Q3), del australiano Oscar Piastri (McLaren) y saldrá desde la tercera línea.

De esta forma, quien acompañará a Norris en la primera fila será su compañero de Ferrari, el monegasco Charles Leclerc.

Cuando se dio a conocer este castigo, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial, se frotaba las manos, ya que también adelantaba un puesto su posición. Sin embargo, su papel en el trazado de Hungaroring también ha sido revisado con lupa y se ha topado con la misma realidad.

Antonelli, líder del Mundial, el otro sancionado

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial, que acabó cuarto la calificación, ha sido sancionado con la pérdida de tres puestos en parrilla y saldrá séptimo este domingo en el Gran Premio de Hungría, el undécimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Hungaroring, el circuito de las afueras de Budapest.

Antonelli, con 19 años y siendo el líder más joven de la historia, ha sido penalizado por no observar correctamente la reglamentación de pilotaje durante el periodo de banderas amarillas durante el periodo consiguiente al accidente del cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Así queda la parrilla de salida del Gran Premio de Hungría de F1

De esta manera, Norris saldrá acompañado por el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) en primera fila, una por delante de la que ocuparán el australiano Oscar Piastri (McLaren) y Verstappen, quienes saldrán tercero y cuarto, respectivamente.

O lo que es lo mismo, McLaren y Red Bull tienen una oportunidad perfecta para meterse de lleno en la pelea por la corona de 2026.

Desde la quinta plaza arrancará Hamilton, al lado de su compatriota George Russell (Mercedes), que completará la tercera hilera; mientras que Antonelli lo hará, finalmente, desde el séptimo puesto, junto al francés Isack Hadjar (Red Bull), en la cuarta fila.

Cabe recordar que Antonelli lidera el Mundial con 204 puntos, 45 más que Hamilton y 50 más sobre su compañero Russell.

La parrilla queda así: