Taty Castellanos, una alternativa a Denkey para la punta de lanza de los verdiblancos

Manu Fajardo ha recibido el ofrecimiento del ariete argentino del West Ham, que no quiere quedarse para jugar en la Championship y aprieta para que le dejen salir a préstamo, pues los londinenses inicialmente pretenden recuperar los 29 millones de euros que pagaron por él en enero

El Real Betis, como avanzaba este jueves ESTADIO Deportivo, está preparando su ofensiva por Kévin Denkey, de los delanteros de su 'short list' que más gustan para reforzar la punta de lanza y competir con otro que llegó de la MLS, el 'Cucho' Hernández, si bien maneja alternativas por si la opción del togolés se complicase. Es bien sabido el seguimiento al ucraniano Artem Dovbyk, a quien la Roma por ahora no permite salir por menos de 20 millones de euros, aunque la dirección deportiva que comanda Manu Fajardo está recibiendo otros ofrecimientos que valora por si se pusiesen en precio.

Uno de ellos es el de Valentín Castellanos, ariete de 27 años conocido en España por su paso por el Girona FC en la temporada 22/23 y que acaba de descender a la Championship con el West Ham. El argentino, reclutado a cambio de 29 millones de euros de la Lazio durante el último mercado invernal, está buscando destino en la elite de las cinco grandes Ligas del Viejo Continente, presionando para que le dejen marchar a préstamo con opción de compra, una fórmula que encajaría a los verdiblancos, aunque el cuadro londinense, por el momento, pide entre 25 y 30 millones para recuperar su inversión, más allá de que prefiere quedárselo para argumentar la 'operación retorno' a la Premier.

Sin movimientos todavía para fichar al mendocino

No existen negociaciones abiertas por ahora por el 'Taty' Castellanos, aunque se trata de un goleador reputado que, por ejemplo, hizo seis goles en 18 partidos con los 'Hammers' y cerró la 25/26 con unas cifras interesantes en total (9+3 en 34). Salvo en la 23/24, no baja de 14 dianas en lo que va de década, periodo en el que ha militado para el New York City, el mencionado club catalán y los romanos, con los que totalizó 22 en 98 duelos. Buen finalizador (también de cabeza, pese a su 1,78), no se trata exactamente del perfil buscado, si bien el ofrecimiento está siendo valorado estos días en los despachos de la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

Con Deossa de 'falso 9' mientras llega 'pólvora'

Las merecidas vacaciones de Juan Camilo Hernández tras la disputa del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México con la selección colombiana, la finalización de contrato de Cédric Bakambu y la rescisión por adelantado del 'Chimy' Ávila han dejado a Manuel Pellegrini esta pretemporada con un solo delantero nato, Gonzalo Petit, más allá de un Rodrigo Marina convocado pero inédito. El técnico chileno ha preferido usar como 'falso 9' a Nelson Deossa, que ha respondido bien, aunque está en la rampa de salida en dirección al Vasco da Gama. Urge la llegada de un acompañante para el Cucho, aunque Manu Fajardo y compañía quieren afinar bien el tiro.