Fran García esboza su ilusionante lienzo para el Betis: constancia y fe en una alegre introspección

La humildad, la alegría y una férrea competitividad caracterizan a este joven lateral izquierdo madrileño que tiene un marcado sentimiento religioso y que tiene en la ciudad de Sevilla una de sus principales asignaturas pendientes. Los otros objetivos son "darle a la afición todo lo que espera del equipo" y, sobre todo, "disfrutar de una temporada bonita"

Apenas lleva dos semanas en el Real Betis, pero puede decirse que Fran García ha caído de pie. Su fichaje se hizo oficial justo cuando el equipo partía hacia la concentración en Alemania, donde se sumó al día siguiente. El nuevo lateral izquierdo verdiblanco valora mucho el hecho de poder hacer toda la pretemporada para empaparse de la metodología de Manuel Pellegrini y adaptarse a un vestuario en el que ha encajado rápido.

También ha demostrado una gran sintonía con la afición, muy ilusionada con sus primeros destellos y con la amabilidad que demostró en el Nuevo Colombino de Huelva, donde se quedó un largo rato después del encuentro ante el RC Recreativo para atender a las numerosas peticiones de fotografías y autógrafos en la Marea Verde que se desplazó hasta la capital onubense. Ahora, Fran García se presenta en un simpático vídeo para los medios del Betis en el que ha compartido anécdotas y secretos personales que ayudarán a conocerle un poco mejor.

Fran García explica su manera ser ante la afición del Betis: constancia, rutina y fe

Por ejemplo, que siempre le han llamado Fran, "aunque de muy pequeño también 'Chisco'", se declara 'friki' de Harry Potter o de los Funkos y se define como "humilde, constante y alegre". Para sorpresa de nadie, lo que más feliz le hace es jugar al fútbol y lo que más le enfada es perder; inocentes respuestas que muestran su fuerte carácter competitivo -entrena hasta en sus días de descanso- y los motivos por los que deseaba salir del Real Madrid en busca de protagonismo. "Una virtud es la constancia y un defecto... que soy muy cabezón". "Nunca bajo los brazos".

También es un tipo de rutinas fijas: aseo nada más despertarse por la mañana y "rezar" por la noche justo antes de irse a dormir. También tiene sus manías: "Siempre que vea que coincide la hora, las 11:11 por ejemplo, me beso las dos muñecas y me santiguo". "Compartir tiempo con mis seres queridos". Eso es lo que asegura que más le emociona -sobre todo ahora que vive lejos de Madrid-, mientras que a la hora de mostrar su habilidad oculta se decanta por "pintar".

Es decir, que no iba nada mal tirado el simpático vídeo para hacer oficial su fichaje, con la inestimable participación de Aitor Ruibal. "Me ayuda a relajarme y a desconectar un poco del mundo", argumenta sobre esa pasión artística. "Mi primer dibujo se lo regale a una persona muy especial y era del Cristo Redentor de Río, en Brasil; así que también tiene mucho que ver con la fe y todo lo que conlleva".

Los mejores recuerdos para un futbolista que tiene Sevilla como asignatura pendiente

"La del ascenso con el Rayo Vallecano" y la de después de "ganar la Champions con el Real Madrid" son las fotografías que guarda con más cariño de su carrera deportiva, en la que el Allianz Arena de Múnich es el estadio que más le ha impresionado por su ambiente: "Es una olla a presión". Como compañero que más le ha impresionado nombra a Luka Modric, como ídolo-amigo a Roberto Carlos y su referente en el Betis es Isco Alarcón.

Por último, como tarea pendiente tiene apuntado conocer mejor Sevilla en cuanto tenga tiempo: "No conozco nada, pero ya me han ido diciendo alguna cosa por aquí. No hay mejores guías turísticos que los que tengo en el vestuario. Va a ser un año bonito, quiero disfrutar también de la ciudad y yo creo que el hecho de jugar Champions se va a vivir con un ambiente especial. Espero devolverles todo lo que se espera de nosotros y disfrutar de una temporada bonita".