El acuerdo del Sevilla con Julio Díaz y la postura del Atlético de Madrid

El club de Nervión ya tendría acordados con el lateral zurdo los términos de un contrato por cuatro temporadas, pero la entidad colchonera no tiene prisa y sigue escuchando otras propuestas

El Sevilla FC tiene como gran prioridad reforzar la delantera, bajo mínimos tras la venta de Akor Adams. Pero José Ignacio Navarro mantiene muchos más frentes abiertos, pues también deben llegar extremos y tiene que ser apuntalado el centro del campo. Junto a ello, además, se han dado pasos para reforzar un lateral izquierdo en el que hay 'overbooking' en estos momentos, aunque se espera que las salidas de Oso y Pedrosa dejen sitio al joven Julio Díaz, el elegido para competir con Gabriel Suazo.

Ahora bien, no está todo hecho para que el defensor de San Fernando de Henares vista de blanquirrojo, como es su deseo. Principalmente, porque el Atlético de Madrid, dueño de sus derechos hasta 2028, no tiene prisa por resolver una situación que dio un vuelco radical hace unos días, cuando ya estaba todo acordado para su fichaje por el Levante.

El acuerdo con el Levante como referencia: un millón de euros

El club granota estaba dispuesto a pagar un millón de euros para hacerse con el 50% del pase del lateral. Pero una llamada procedente de Nervión lo cambió todo. Ante el interés blanquirrojo, el propio Julio Díaz paralizó la operación, con el consiguiente enfado del club valenciano, que dio por rotas las negociaciones y reaccionó rápidamente, cerrando en su lugar con el Celta de Vigo el regreso de Manu Sánchez como cedido.

La opción levantinista, por tanto, ya está descartada. Es más, el diario Marca asegura que el futbolista ya tiene un acuerdo con el Sevilla FC para las próximas cuatro temporadas, después de haber sido tanteado también con anterioridad por el Elche. Pero lo que no existe aún es un entendimiento con la entidad colchonera, que viendo el gran cartel que su canterano tiene en Primera división prefiere esperar a que avance el mercado para sacar la máxima tajada posible.

Solo venderá el 50% del pase

En el Metropolitano no se quieren precipitar pese a la sintonía existente entre el internacional sub 20 y el club de Nervión, que puede quedar en nada si no se satisfacen los intereses rojiblancos. En este sentido, la idea sigue siendo la de vender la mitad de los derechos del madrileño para hacer algo de caja ahora y al mismo tiempo no perder del todo el control sobre un jugador al que se le presupone una gran proyección a sus 21 años. Una fórmula con la que además sortearía también la nueva normativa de la Federación que restringe bastante el número de préstamos permitidos.

Más equipos interesados en Primera y en Segunda

Por ello, el Atlético sigue atendiendo la llamadas de los diferentes clubes que preguntan por Julio Díaz, que son varios más entre la segunda mitad de la tabla de LaLiga y también entre los aspirantes al ascenso en Segunda división. Sin sentirse presionado por el acuerdo con el Sevilla FC, por tanto, su intención sería mantener a una subasta para traspasarlo al mejor postor, si bien la situación económica que se vive en Nervión difícilmente hará que su oferta económica sea la mejor.

Los números de Julio Díaz

José Ignacio Navarro, eso sí, cuenta con la baza de tener el 'si' del lateral, que mientras tanto se entrena con normalidad a las órdenes de Diego Simeone. Aunque eso no quiere decir que tenga opciones reales de continuar en la primera plantilla rojiblanca, después de que el pasado curso el argentino le diese la titularidad en cuatro encuentros de LaLiga (311 minutos en total). Uno de ellos, precisamente, en el Sánchez-Pizjuán, donde firmó la asistencia del único tanto de su equipo.

Ya tiene relevo en el Atlético Madrileño

También está descartado que Julio Díaz siga en el Atlético Madrileño, con el que la pasada campaña disputó 26 partidos en Primera RFEF y dio cuatro pases de gol, rozando el ascenso. De hecho, para el filial rojiblanco ya ha llegado en su puesto el catalán Arnau Solà, ex del FC Barcelona o el Villarreal que llega cedido por el Arouca portugués.

La situación de Oso y Pedrosa

Por su parte, el Sevilla FC también tiene que abrir hueco en el lateral izquierdo, donde el futuro de Oso sigue en el aire después de que el Olympiacos, por medio de Evangelos Marinakis (propietario también del Nottingham Forest), haya descartado subir su última oferta de 8 millones, descartada por los nervionenses. Además, también se le busca salida a Pedrosa, que no entra en los planes de Luis García Plaza tras regresar de su cesión en el Elche, siendo relacionado también semanas atrás con el conjunto griego.