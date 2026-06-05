La nueva normativa de la Federación con los cedidos obliga al Betis a cambiar sus planes

El club verdiblanco formalizó el pasado verano hasta diez préstamos a otros conjuntos españoles, si bien en enero anuló tres de ellos. A partir de este mercado sólo se permitirán seis cesiones entrantes y seis salientes contando tanto el primer equipo como aquellos jugadores de la cantera que tengan contrato profesional

Metidos ya de lleno en mercado de fichajes, los clubes españoles tendrán que hacer frente este verano a una nueva limitación tanto a la hora de reforzarse como de dar salida a aquellos jugadores con los que no cuentan. Así, los responsables de las direcciones deportivas tendrán que medir cada paso en lo que a cesiones se refiere, pues la Real Federación Española de Fútbol ha limitado a seis los préstamos permitidos entre conjuntos nacionales, tanto entrantes como salientes. Pero lo que agrava la situación es que no solo afecta al primer equipo, sino también a los filiales e incluso a los juveniles que tengan contrato profesional, una práctica cada vez más extendida para blindar a las jóvenes promesas.

La normativa fue aprobada por el ente que preside Rafael Louzán el pasado mes de noviembre, adaptándose de ese modo al plan diseñado en este sentido por la FIFA, que también ha ido reduciendo las cesiones internacionales hasta un máximo de seis. Pero será este verano cuando entre en vigor una medida que debe ser tenida en cuenta a la hora de cerrar operaciones con todos los jugadores profesionales de un club, obligando a una coordinación entre las necesidades de la primera plantilla y la cantera, si bien existe una excepción.

Quedan exentos los canteranos según la FIFA

Así, aquellos futbolistas que hayan permanecido en los escalafones inferiores al menos tres campañas, seguidas o no, entre los 15 y los 21 años, los considerados canteranos por la FIFA, están exentos de esta limitación. Con ello se busca no cerrarles el paso para que puedan seguir con su formación en otros clubes, pero solo entre las edades citadas, por lo que de nada vale su permanencia de cadetes hacia abajo.

Dos cesiones en Primera y otras dos en Segunda división

En el caso del Real Betis, echando un vistazo a sus cesiones de la presente temporada, ha superado el límite de seis préstamos salientes, algo que tendrá que corregir en este mercado. Así, en Primera división ha tenido a Iker Losada en el Levante y Nobel Mendy en el Rayo Vallecano, que ejecutará la opción de compra por el central senegalés, mientras que en Segunda han competido el meta Guilherme Fernandes (Valladolid) y Gonzalo Petit (Mirandés y Granada). Se da por hecho que los dos primeros volverán a salir, ya sean cedidos o traspasados, mientras que en el joven punta uruguayo se confía de cara al futuro, pero no está nada claro que vaya a tener un sitio en el plantel de la 26/27.

Los cedidos en la cantera del Real Betis

A ellos se suman otras tres cesiones por parte del Betis Deportivo: el defensa portugués Vasco Sousa fue contratado del Amora y ha jugado en la Ponferradina; el extremo brasileño João Fersura, uno de los fichajes del ya liquidado programa Betis Talent, ha militado en la UD Ibiza; y el mediocentro Lamine Gueye, que la pasada campaña fue juvenil, se ha fogueado en el Ourense CF. Pero también arrancaron el curso cedidos Sergio Arribas, que rompió su préstamo en el Huesca y fue traspasado en enero al Cádiz, y otros dos futbolistas que regresaron al filial: Ismael Barea, del Mirandés, y Jorge Luis Rodríguez, del Arenas de Getxo, quienes solo habían cumplido dos campañas como verdiblancos antes de marcharse.

Mateo Flores y Álex Pérez, en otra cuenta

En total, por tanto, el Real Betis formalizó diez cesiones a equipos españoles el pasado verano. No influyen en este cómputo ni las salidas de Mateo Flores al Arouca portugués, amén de que el aljarafeño cumple con la citada condición de canterano, ni la de Álex Pérez al Torino. Y es que la limitación de la RFEF es paralela a la da la FIFA, por lo que en verdad se pueden formalizar seis cesiones entrantes y salientes entre clubes nacionales y otras seis de carácter internacional.

Los cedidos entrantes: ninguno de un club español

Con esta nueva normativa que afecta al mercado español, no obstante, Manu Fajado tendrá que hilar fino para conjugar las salidas de los jugadores que no tienen sitio en el primer equipo con una política de cantera que busca destinos más competitivos para algunos de sus talentos. En cuanto a las cesiones entrantes, en cambio, no hay nada que temer en La Cartuja, pues no se recibió a ningún futbolista de otro equipo español. Sólo llegaron Sofyan Amrabat, del Fenerbahçe, a la primera plantilla, y el meta rumano Vlad Rafailă, del Farul, al Betis Deportivo, que en febrero cerró también la cesión del central brasileño Robson Fernandes, del Palmeiras.

Atentos al acuerdo con el Calavera

Con el objetivo de "desarrollar a los jugadores jóvenes, promover el equilibrio competitivo y evitar el acaparamiento o acumulación de futbolistas", como indicó en su momento la FIFA, también hay que tener en cuenta que la citada normativa tiene otra limitación más que afectaría de lleno al Real Betis, pues fija en un máximo de tres los jugadores que pueden ser cedidos entre dos equipos en concreto. Una medida que a priori podría afectar a aquellos equipos de cantera que actúan como filiales, como sucede con el Calavera en el caso del conjunto verdiblanco o el CD Roda con el Villarreal, pero siempre que se trate de futbolistas profesionales.