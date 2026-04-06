Refuerzo de lujo para el filial en pos de la permanencia

Robson Fernandes, cedido por el Palmeiras en el mercado invernal, viaja por fin a Sevilla para enrolarse en el Betis Deportivo tras solucionar los problemas con su visado

Hace algo más de dos meses, en concreto el 3 de febrero de 2026, tanto Real Betis como Palmeiras hacían oficial la cesión con opción de compra (del 50% del pase) de Robson Fernandes, central brasileño de 19 años de físico imponente y mucho carácter que en su país empiezan a comparar, por apariencia y condiciones, con Diego Carlos, un igual que destacó en el eterno rival verdiblanco, el Sevilla FC. Capitán de los juveniles del 'Verdao' durante dos años y en los planes de la sub 20 'verde-amarelha', problemas con el visado han retrasado su incorporación al Betis Deportivo, que lo esperaba como agua de mayo tras la marcha en el mercado invernal de Félix Garreta y Yoan Koré.

El salto del juvenil Emmanuel N'Goran, recientemente renovado hasta 2030, ha compensado su ausencia, aunque, tras muchas gestiones allí y aquí en los despachos, el paulista ha podido viajar al fin este lunes hacia España para reforzar al filial heliopolitano, al menos, en las últimas semanas de competición, una fase en la que los de Dani Fragoso luchar a contrarreloj por la permanencia en el Grupo 2 de Primera RFEF. El reciente asalto a la Nova Creu Alta del líder CE Sabadell ha dejado a los heliopolitanos a cinco puntos de la permanencia a falta de 21 por disputarse, por lo que cualquier ayuda es poca.

El próximo sábado 11 de abril, a las 18:30 horas, el Betis Deportivo recibe en la Ciudad Deportiva Luis del Sol al CD Eldense, que se ha encaramado a la primera plaza, con la obligación de encadenar cuatro jornadas sin perder y, en realidad, dos victorias seguidas para seguir soñando. Faltarán por lesión Kwame Sosu, Carlos Reina, Pablo Busto, Ismael Barea y Antonio Toral. Sin ritmo todavía, podrá estar presente Robson Fernandes, que este 6 de abril colgaba en su perfil de Instagram varias fotos en el aeropuerto con su familia antes de marcharse por fin a Sevilla, donde lo más normal es que el Real Betis haga uso del segundo curso de cesión pactado, ya que no le va a dar tiempo de testar al zaguero prácticamente en la 25/26.

Rafael Guzmán también está ya en la capital andaluza

También central, aunque de 18 años recién cumplidos, Rafael Guzmán fue reclutado por el Real Betis en los estertores del mercado invernal en una operación labrada durante dos temporadas a la espera de su mayoría de edad y ejecutada sobre la bocina, hasta el punto de que hubo que esperar a que la Fifa validara el traspaso. Firmado por dos campañas y alguna más opciones, Universitario de Deportes se reservó el 30% de una futura venta del limeño, que ha tardado bastante también en arreglar la documentación para poder volar a la capital andaluza, donde ya reside. Se le pudo ver durante el reciente derbi de juveniles ganado por los verdiblancos en la Carretera de Utrera.